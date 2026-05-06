La ciudad donde debutará la Selección en el Mundial ya vende abonos de transporte y Fan Fest

Resumen para apurados
- Kansas City habilitó la venta de abonos de transporte y registros para el Fan Fest del Mundial 2026, donde la Selección Argentina hará base durante la fase de grupos del torneo.
- El sistema ConnectKC26 ofrece traslados desde el aeropuerto y hacia el estadio con pases de hasta 50 dólares. El Fan Fest tendrá capacidad para 25.000 personas con opciones premium.
- Estas medidas anticipan el operativo logístico para recibir a miles de argentinos. La organización busca optimizar el flujo de visitantes en una de las sedes clave del certamen.
Kansas City, la ciudad elegida por la selección argentina como base durante el Mundial 2026, comenzó a ultimar detalles para recibir a miles de hinchas y en las últimas horas habilitó la venta de los abonos de transporte para quienes acompañen al equipo de Lionel Scaloni durante la fase de grupos.
El sistema, denominado ConnectKC26, permitirá trasladarse entre distintos puntos estratégicos de la ciudad, como el aeropuerto internacional, el estadio, el FIFA Fan Festival y otros sectores del área metropolitana. Los pases ya pueden conseguirse a través de la página oficial de la sede mundialista.
Entre las opciones disponibles aparece un servicio gratuito entre el aeropuerto y la terminal de ómnibus del centro de la ciudad, muy cerca del hotel donde se alojará la delegación argentina. Además, habrá un pase llamado “Region Direct”, con viajes ilimitados hacia zonas gastronómicas y comerciales, cuyos valores irán de 5 a 50 dólares.
También estará disponible el “Stadium Direct”, pensado para los días de partido y destinado a los hinchas que necesiten viajar entre el Fan Fest, los estacionamientos habilitados y el estadio. Ese servicio costará 15 dólares por trayecto y por persona.
Cómo será el Fan Fest de Kansas City
La organización también abrió el registro para el FIFA Fan Festival, que tendrá capacidad para 25.000 personas y funcionará como uno de los principales puntos de encuentro durante el Mundial. Habrá entradas gratuitas y opciones premium que incluirán comida, bebida y espacios exclusivos para seguir todos los partidos.