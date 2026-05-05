Secciones
DeportesFútbol

Lamine Yamal acelera su recuperación de cara al Mundial 2026

El delantero del Barcelona se recupera de una lesión muscular y no volverá a jugar en La Liga para llegar en plenitud a la Copa del Mundo

Lamine Yamal. Lamine Yamal.
Hace 42 Min

Resumen para apurados

  • Lamine Yamal, estrella del Barcelona, se recupera de una lesión muscular sufrida el 22 de abril para llegar en plenitud al Mundial 2026 tras ser descartado por el resto de la liga.
  • El delantero sufrió una rotura en el bíceps femoral ante Celta. Realiza trabajos de fisioterapia y gimnasio bajo la supervisión coordinada del club catalán y la selección española.
  • Con un plazo de recuperación de cinco semanas, su juventud favorece una rehabilitación exitosa. Se espera que el extremo llegue sin secuelas físicas a la cita mundialista de 2026.
Resumen generado con IA

Lamine Yamal, la joven estrella del Barcelona, se encuentra actualmente en un proceso de rehabilitación después de sufrir una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. La lesión ocurrió el pasado 22 de abril durante un partido contra el Celta de Vigo, justo después de ejecutar un penal.

El club catalán ha decidido que el extremo no vuelva a jugar en la temporada. El objetivo principal es garantizar su total recuperación física para que pueda participar en plenitud en la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

Las publicaciones de Lamine Yamal sobre su recuperación. Las publicaciones de Lamine Yamal sobre su recuperación.

Recientemente, Yamal mostró avances al compartir imágenes entrenando en bicicleta fija en el gimnasio de la Ciudad Deportiva. Su plan de trabajo es supervisado por el cuerpo médico del Barcelona en coordinación con la selección española e incluye sesiones de gimnasio, fisioterapia y una reincorporación progresiva al campo.

Vale mencionar que este tipo de lesiones en el isquiotibial suelen requerir entre cuatro y cinco semanas de recuperación. El especialista destacó que la edad del jugador es un factor a favor para su rehabilitación y que, siguiendo las cargas progresivas, debería llegar al Mundial sin inconvenientes.

Temas Fútbol Club BarcelonaLiga de EspañaSelección española de fútbolLamine Yamal
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Alerta naranja y amarilla: tormentas, viento zonda y lluvia intensa afectarán este martes al país
1

Alerta naranja y amarilla: tormentas, viento zonda y lluvia intensa afectarán este martes al país

Adorni convoca al Gabinete tras la declaración del arquitecto sobre las obras en su casa por U$S245.000
2

Adorni convoca al Gabinete tras la declaración del arquitecto sobre las obras en su casa por U$S245.000

Un señorial edificio histórico se transforma y nace el Museo de Arte de Tucumán
3

Un señorial edificio histórico se transforma y nace el Museo de Arte de Tucumán

Agresión de Pichón Segura a Pelli: Hay una paralización de la investigación
4

Agresión de "Pichón" Segura a Pelli: "Hay una paralización de la investigación"

Amague maradoniano de Jaldo versus “all in” libertario
5

Amague maradoniano de Jaldo versus “all in” libertario

Ranking notas premium
Investigan en Tucumán presuntas falsificaciones en una herencia millonaria
1

Investigan en Tucumán presuntas falsificaciones en una herencia millonaria

Agresión de Pichón Segura a Pelli: Hay una paralización de la investigación
2

Agresión de "Pichón" Segura a Pelli: "Hay una paralización de la investigación"

Histórico fallo contra una empresa por no retener la cuota alimentaria de un empleado
3

Histórico fallo contra una empresa por no retener la cuota alimentaria de un empleado

La idea de uniformar veredas atrae a todos, pero el municipio de la Capital no cuenta con los fondos
4

La idea de uniformar veredas atrae a todos, pero el municipio de la Capital no cuenta con los fondos

Amague maradoniano de Jaldo versus “all in” libertario
5

Amague maradoniano de Jaldo versus “all in” libertario

Más Noticias
El sacrificio que rompió la maldición: cómo la lesión de Suso obliga a reconfigurar la defensa de Atlético

El sacrificio que rompió la maldición: cómo la lesión de Suso obliga a reconfigurar la defensa de Atlético

Agresión de Pichón Segura a Pelli: Hay una paralización de la investigación

Agresión de "Pichón" Segura a Pelli: "Hay una paralización de la investigación"

“Me molesta porque no es verdad”: Mirkin negó conflictos internos y cuestionó las críticas al plantel de San Martín

“Me molesta porque no es verdad”: Mirkin negó conflictos internos y cuestionó las críticas al plantel de San Martín

Adorni convoca al Gabinete tras la declaración del arquitecto sobre las obras en su casa por U$S245.000

Adorni convoca al Gabinete tras la declaración del arquitecto sobre las obras en su casa por U$S245.000

Cáncer de vejiga: cuáles son los síntomas de alerta y cuándo consultar al médico

Cáncer de vejiga: cuáles son los síntomas de alerta y cuándo consultar al médico

Arsenal vs. Atlético de Madrid, por las semifinales de Champions League: horario, formaciones y dónde se lo puede ver

Arsenal vs. Atlético de Madrid, por las semifinales de Champions League: horario, formaciones y dónde se lo puede ver

Es tucumana, surgió en Estudiantes y con 15 años llegó a la Liga Nacional de Básquet Femenina

Es tucumana, surgió en Estudiantes y con 15 años llegó a la Liga Nacional de Básquet Femenina

Alerta naranja y amarilla: tormentas, viento zonda y lluvia intensa afectarán este martes al país

Alerta naranja y amarilla: tormentas, viento zonda y lluvia intensa afectarán este martes al país

Comentarios