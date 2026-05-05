Lamine Yamal acelera su recuperación de cara al Mundial 2026

Resumen para apurados
- Lamine Yamal, estrella del Barcelona, se recupera de una lesión muscular sufrida el 22 de abril para llegar en plenitud al Mundial 2026 tras ser descartado por el resto de la liga.
- El delantero sufrió una rotura en el bíceps femoral ante Celta. Realiza trabajos de fisioterapia y gimnasio bajo la supervisión coordinada del club catalán y la selección española.
- Con un plazo de recuperación de cinco semanas, su juventud favorece una rehabilitación exitosa. Se espera que el extremo llegue sin secuelas físicas a la cita mundialista de 2026.
Lamine Yamal, la joven estrella del Barcelona, se encuentra actualmente en un proceso de rehabilitación después de sufrir una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. La lesión ocurrió el pasado 22 de abril durante un partido contra el Celta de Vigo, justo después de ejecutar un penal.
El club catalán ha decidido que el extremo no vuelva a jugar en la temporada. El objetivo principal es garantizar su total recuperación física para que pueda participar en plenitud en la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.
Recientemente, Yamal mostró avances al compartir imágenes entrenando en bicicleta fija en el gimnasio de la Ciudad Deportiva. Su plan de trabajo es supervisado por el cuerpo médico del Barcelona en coordinación con la selección española e incluye sesiones de gimnasio, fisioterapia y una reincorporación progresiva al campo.
Vale mencionar que este tipo de lesiones en el isquiotibial suelen requerir entre cuatro y cinco semanas de recuperación. El especialista destacó que la edad del jugador es un factor a favor para su rehabilitación y que, siguiendo las cargas progresivas, debería llegar al Mundial sin inconvenientes.