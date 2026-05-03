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Messi celebró su partido 100 con un gol, pero Inter Miami perdió contra Orlando City

El argentino fue protagonista en el arranque, aunque el equipo se desmoronó en el complemento y sufrió una remontada inesperada.

Hace 1 Hs

En su partido número 100 con Inter Miami, Lionel Messi vivió una noche cargada de simbolismo que terminó en frustración: su equipo perdió 4-3 el clásico de Florida contra Orlando City por la Major League Soccer, pese a haber estado tres goles arriba.

El inicio fue ideal para el conjunto local. A los 4 minutos, Ian Fray abrió el marcador, y a los 25 Telasco Segovia amplió la ventaja tras una asistencia de Messi. El propio rosarino celebró su marca centenaria a los 34, con un zurdazo desde afuera del área que parecía encaminar una victoria cómoda.

Sin embargo, antes del descanso, Martín Ojeda descontó con un remate lejano y dejó el partido abierto.

En el complemento, el argentino volvió a ser determinante: a los 23 minutos marcó el segundo y, a falta de 12, convirtió de penal para completar su triplete e igualar el encuentro.

Cuando el empate parecía definitivo para “Las Garzas”, Tyrese Spicer apareció en el minuto 93 para sellar la remontada de Orlando City y silenciar al estadio.

Sigue sin ganar en casa

Inter Miami continúa sin triunfos en su nueva casa desde su inauguración el 4 de abril, donde acumuló empates frente a Austin FC, New York Red Bulls y New England Revolution. Esta derrota profundiza esa racha negativa como local.

En la tabla de la Conferencia Este, el equipo de Messi se mantiene como escolta con 19 puntos, a cuatro de Nashville SC, mientras que Orlando City, pese al golpe anímico, sigue en la zona baja con 10 unidades.

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