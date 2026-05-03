Messi celebró su partido 100 con un gol, pero Inter Miami perdió contra Orlando City
En su partido número 100 con Inter Miami, Lionel Messi vivió una noche cargada de simbolismo que terminó en frustración: su equipo perdió 4-3 el clásico de Florida contra Orlando City por la Major League Soccer, pese a haber estado tres goles arriba.
El inicio fue ideal para el conjunto local. A los 4 minutos, Ian Fray abrió el marcador, y a los 25 Telasco Segovia amplió la ventaja tras una asistencia de Messi. El propio rosarino celebró su marca centenaria a los 34, con un zurdazo desde afuera del área que parecía encaminar una victoria cómoda.
Sin embargo, antes del descanso, Martín Ojeda descontó con un remate lejano y dejó el partido abierto.
En el complemento, el argentino volvió a ser determinante: a los 23 minutos marcó el segundo y, a falta de 12, convirtió de penal para completar su triplete e igualar el encuentro.
Cuando el empate parecía definitivo para “Las Garzas”, Tyrese Spicer apareció en el minuto 93 para sellar la remontada de Orlando City y silenciar al estadio.
Sigue sin ganar en casa
Inter Miami continúa sin triunfos en su nueva casa desde su inauguración el 4 de abril, donde acumuló empates frente a Austin FC, New York Red Bulls y New England Revolution. Esta derrota profundiza esa racha negativa como local.
En la tabla de la Conferencia Este, el equipo de Messi se mantiene como escolta con 19 puntos, a cuatro de Nashville SC, mientras que Orlando City, pese al golpe anímico, sigue en la zona baja con 10 unidades.