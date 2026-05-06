Es tucumana, emigró a Miami y trabaja en la organización del Mundial 2026

Mucho más que el estadio

Uno de los grandes desafíos del Mundial es que sólo una parte del público podrá asistir a los partidos. El resto deberá vivirlo desde otros espacios. Ahí aparece el trabajo de Cano y su equipo. “Estamos trabajando mucho en la Fan Fest, que es la experiencia principal para quienes no tienen ticket. Nuestra idea es que ellos se sientan parte del Mundial más allá de no estar dentro de los estadios. Imagínate: Miami tuvo el partido más solicitado del Mundial que es entre Colombia y Portugal, con más de 40.000.000 de pedidos”, explica. “Queremos asegurarnos de que igual puedan vivir el Mundial de una manera pasional, divertida, que sea la mejor experiencia de su vida”, señala.