¿Puede Verstappen irse de Red Bull? La escudería ya tendría un “plan B” de lujo

Resumen para apurados
- Red Bull analiza reemplazar a Max Verstappen con Oscar Piastri ante la pérdida de liderazgo de la escudería en el inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1 a nivel global.
- Tras las salidas de Marko y Horner, la nueva dirección busca figuras consagradas fuera de su academia. Piastri, hoy en McLaren, aparece como la opción tras el declive del equipo.
- El posible fichaje de Piastri marcaría un cambio radical en la filosofía de Red Bull. El mercado de pilotos aguarda la decisión de Verstappen, clave para el futuro de la categoría.
El inicio de la temporada 2026 dejó una imagen impensada hace apenas un año en la Fórmula 1. Red Bull ya no domina la categoría y, tras las primeras cuatro carreras del campeonato, el equipo aparece relegado detrás de Mercedes, McLaren y Ferrari. Incluso, la diferencia con Alpine, quinto en rendimiento según el paddock, parece menor a la esperada.
Aunque en Miami se observó una mejora en el ritmo de Max Verstappen, el panorama alrededor del tetracampeón mundial continúa rodeado de incertidumbre. En ese contexto, una información publicada por Motorsport agitó nuevamente el mercado de pilotos: Red Bull ya estudia alternativas concretas ante una eventual salida del neerlandés y el principal apuntado sería Oscar Piastri.
La posibilidad representa mucho más que un simple reemplazo. Sería, en realidad, una transformación profunda en la filosofía deportiva del equipo de Milton Keynes. Durante más de dos décadas, la estructura construyó su identidad alrededor de la promoción de talentos surgidos de su academia, modelo impulsado por Helmut Marko y consolidado con pilotos como Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo y el propio Verstappen.
Sin embargo, el escenario actual parece distinto. Tras la salida de Marko y el despido de Christian Horner a mediados de 2025, la nueva conducción encabezada por Laurent Mekies y Oliver Mintzlaff estaría orientada hacia una política más agresiva de captación de figuras ya consolidadas.
En ese marco, Piastri encaja perfectamente. Joven, rápido y con margen de crecimiento, el australiano aparece como uno de los pilotos con mayor proyección de toda la grilla. Además, su evolución deportiva durante el último año reforzó esa percepción. Tras un inicio complicado en Australia -donde sufrió un insólito accidente antes de la largada en Melbourne- el piloto de McLaren logró recuperar terreno y subir al podio tanto en Japón como en Miami.
Según Motorsport, en el entorno del australiano comenzaron a aparecer señales de cambios internos desde la pretemporada. Mark Webber, actual representante de Piastri y ex piloto de Red Bull, se mantuvo alejado del paddock durante los ensayos de Bahréin, mientras que el piloto australiano comenzó a trabajar más estrechamente con Pedro Matos, ingeniero que lo acompañó durante su etapa en Prema en Fórmula 2.
La decisión habría tenido como objetivo reducir tensiones y fortalecer la relación con McLaren. Paradójicamente, ese movimiento también alimentó rumores sobre posibles conversaciones futuras con Red Bull, equipo con el que Webber mantiene vínculos históricos.
De todos modos, concretar la operación no sería sencillo. Piastri tiene contrato con McLaren hasta 2027 y el equipo de Woking conserva una posición de fuerza en cualquier negociación. Aunque, como suele suceder en la Fórmula 1, los contratos rara vez funcionan como barreras definitivas cuando un piloto desea cambiar de estructura.
En medio de las especulaciones también apareció una hipótesis todavía más impactante: un eventual intercambio entre Verstappen y Piastri. Sin embargo, Motorsport sostiene que no existen señales claras de interés de McLaren en incorporar al neerlandés. De hecho, gran parte del malestar de Verstappen estaría relacionado con el nuevo reglamento técnico de la categoría más que con el rendimiento puntual de Red Bull.
Por ahora, el futuro permanece abierto. Pero el solo hecho de que Red Bull ya trabaje en escenarios sin Verstappen expone hasta qué punto la estructura atraviesa un momento de redefinición. Y en ese nuevo mapa, Oscar Piastri aparece cada vez más cerca de convertirse en la pieza central del próximo gran proyecto de la escudería austríaca.