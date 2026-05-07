¿Puede Verstappen irse de Red Bull? La escudería ya tendría un “plan B” de lujo

En ese marco, Piastri encaja perfectamente. Joven, rápido y con margen de crecimiento, el australiano aparece como uno de los pilotos con mayor proyección de toda la grilla. Además, su evolución deportiva durante el último año reforzó esa percepción. Tras un inicio complicado en Australia -donde sufrió un insólito accidente antes de la largada en Melbourne- el piloto de McLaren logró recuperar terreno y subir al podio tanto en Japón como en Miami.