GP de Miami: cómo funciona el sistema de puntos en la sprint de Fórmula 1 y la oportunidad de Colapinto en Miami

Resumen para apurados
- Franco Colapinto largará octavo este sábado en la carrera sprint del GP de Miami, buscando sumar puntos tras lograr su mejor clasificación desde que se incorporó a Alpine.
- El formato sprint otorga puntos solo a los ocho mejores. El argentino superó a su compañero Gasly y partirá en el límite de la zona de premiación luego de una sólida actuación.
- Mantenerse en el top 8 será clave para sumar en el campeonato. Este resultado consolida el crecimiento del piloto argentino en la categoría frente a competidores de élite.
La clasificación sprint del Gran Premio de Miami dejó una certeza para Franco Colapinto: largará en zona de puntos. El piloto argentino partirá desde la octava posición en la carrera corta del sábado, un resultado que no solo marca su mejor rendimiento en clasificación desde su llegada a Alpine, sino que además lo coloca directamente en el límite de la zona que otorga unidades.
A diferencia de la carrera principal del domingo -en la que obtienen puntos los diez primeros-, el formato sprint de la Fórmula 1 reduce ese margen: solo los ocho mejores suman. Es decir, quien termina octavo se lleva el último punto disponible, mientras que del noveno puesto hacia atrás no hay recompensa en el campeonato.
El sistema reparte unidades de manera descendente: ocho puntos para el ganador, siete para el segundo, seis para el tercero y así sucesivamente hasta el octavo, que suma uno. Se trata de una escala pensada para premiar la agresividad y el rendimiento inmediato en una carrera más corta, donde no hay demasiado margen para la estrategia.
En ese contexto, la posición de largada de Colapinto adquiere un valor especial. No solo está dentro del grupo que suma, sino que además parte por delante de su compañero Pierre Gasly, que quedó décimo. Eso refuerza su actuación en una jornada en la que ya había mostrado señales positivas durante la práctica libre.
La pole quedó en manos de Lando Norris, con Kimi Antonelli a su lado en la primera fila. Pero detrás de ellos, la pelea será intensa: en apenas unas vueltas, cada posición puede cambiar el balance del fin de semana.
Para Colapinto, el objetivo es claro: sostenerse entre los ocho. Porque en el formato sprint, estar ahí lo es todo. Y caer apenas un lugar puede significar irse con las manos vacías.