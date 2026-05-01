Secciones
DeportesMotores

GP de Miami: cómo funciona el sistema de puntos en la sprint de Fórmula 1 y la oportunidad de Colapinto en Miami

El argentino largará 8° en la carrera corta, en un formato que exige sostenerse entre los mejores para sumar

El argentino largará 8° y está justo en el límite de la zona de puntos. El argentino largará 8° y está justo en el límite de la zona de puntos. @AlpineF1Team
Hace 27 Min

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto largará octavo este sábado en la carrera sprint del GP de Miami, buscando sumar puntos tras lograr su mejor clasificación desde que se incorporó a Alpine.
  • El formato sprint otorga puntos solo a los ocho mejores. El argentino superó a su compañero Gasly y partirá en el límite de la zona de premiación luego de una sólida actuación.
  • Mantenerse en el top 8 será clave para sumar en el campeonato. Este resultado consolida el crecimiento del piloto argentino en la categoría frente a competidores de élite.
Resumen generado con IA

La clasificación sprint del Gran Premio de Miami dejó una certeza para Franco Colapinto: largará en zona de puntos. El piloto argentino partirá desde la octava posición en la carrera corta del sábado, un resultado que no solo marca su mejor rendimiento en clasificación desde su llegada a Alpine, sino que además lo coloca directamente en el límite de la zona que otorga unidades. 

A diferencia de la carrera principal del domingo -en la que obtienen puntos los diez primeros-, el formato sprint de la Fórmula 1 reduce ese margen: solo los ocho mejores suman. Es decir, quien termina octavo se lleva el último punto disponible, mientras que del noveno puesto hacia atrás no hay recompensa en el campeonato.

El sistema reparte unidades de manera descendente: ocho puntos para el ganador, siete para el segundo, seis para el tercero y así sucesivamente hasta el octavo, que suma uno. Se trata de una escala pensada para premiar la agresividad y el rendimiento inmediato en una carrera más corta, donde no hay demasiado margen para la estrategia.

En ese contexto, la posición de largada de Colapinto adquiere un valor especial. No solo está dentro del grupo que suma, sino que además parte por delante de su compañero Pierre Gasly, que quedó décimo. Eso refuerza su actuación en una jornada en la que ya había mostrado señales positivas durante la práctica libre. 

La pole quedó en manos de Lando Norris, con Kimi Antonelli a su lado en la primera fila. Pero detrás de ellos, la pelea será intensa: en apenas unas vueltas, cada posición puede cambiar el balance del fin de semana.

Para Colapinto, el objetivo es claro: sostenerse entre los ocho. Porque en el formato sprint, estar ahí lo es todo. Y caer apenas un lugar puede significar irse con las manos vacías.

Temas MiamiFerrariMercedes BenzMcLarenFórmula 1Red BullPierre GaslyLando Norris
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Agresión en un club de hockey: “Fue un accidente, siento vergüenza por lo que pasó”, dijo la principal acusada
1

Agresión en un club de hockey: “Fue un accidente, siento vergüenza por lo que pasó”, dijo la principal acusada

Por qué se come locro el 1 de mayo: una comida sazonada con identidad
2

Por qué se come locro el 1 de mayo: una comida sazonada con identidad

Según la psicología: qué significa añadir sal a la comida, sin probarla antes
3

Según la psicología: qué significa añadir sal a la comida, sin probarla antes

Mensaje de Jaldo a los trabajadores: Cuiden el empleo, hoy es muy difícil conseguir otro
4

Mensaje de Jaldo a los trabajadores: "Cuiden el empleo, hoy es muy difícil conseguir otro"

El pueblo del norte argentino que el Papa Francisco declaró como el mejor del mundo
5

El pueblo del norte argentino que el Papa Francisco declaró como "el mejor del mundo"

Ranking notas premium
Agresión en un club de hockey: “Fue un accidente, siento vergüenza por lo que pasó”, dijo la principal acusada
1

Agresión en un club de hockey: “Fue un accidente, siento vergüenza por lo que pasó”, dijo la principal acusada

“El problema no es solo el mosquito”: las fallas urbanas que explican el avance del chikungunya en Tucumán
2

“El problema no es solo el mosquito”: las fallas urbanas que explican el avance del chikungunya en Tucumán

“Dios nunca llama tarde”: cuando la vocación sacerdotal llega en la adultez
3

“Dios nunca llama tarde”: cuando la vocación sacerdotal llega en la adultez

“Rape academy”: qué muestra la investigación de CNN sobre la cultura de la violencia sexual
4

“Rape academy”: qué muestra la investigación de CNN sobre la cultura de la violencia sexual

Chikungunya en carne propia: “No podía levantarme de la cama, ese fue el momento en que pedí ayuda”
5

Chikungunya en carne propia: “No podía levantarme de la cama, ese fue el momento en que pedí ayuda”

Más Noticias
Es tucumana, le sacaron media pelvis por un cáncer y se clasificó al Mundial de aguas abiertas

Es tucumana, le sacaron media pelvis por un cáncer y se clasificó al Mundial de aguas abiertas

En racha y con un recambio de lujo: así llega el River de Coudet para recibir a Atlético Tucumán

En racha y con un recambio de lujo: así llega el River de Coudet para recibir a Atlético Tucumán

¿Quién es Benjamín Elizalde, el refuerzo internacional que llega a Tarucas?

¿Quién es Benjamín Elizalde, el refuerzo internacional que llega a Tarucas?

Agresión en un club de hockey: “Fue un accidente, siento vergüenza por lo que pasó”, dijo la principal acusada

Agresión en un club de hockey: “Fue un accidente, siento vergüenza por lo que pasó”, dijo la principal acusada

River igualó un histórico récord de Boca tras su agónica victoria en Brasil

River igualó un histórico récord de Boca tras su agónica victoria en Brasil

Mensaje de Jaldo a los trabajadores: Cuiden el empleo, hoy es muy difícil conseguir otro

Mensaje de Jaldo a los trabajadores: "Cuiden el empleo, hoy es muy difícil conseguir otro"

Cómo es el nuevo color que solo cinco personas pueden ver y por qué nadie más puede percibirlo

Cómo es el nuevo color que solo cinco personas pueden ver y por qué nadie más puede percibirlo

Según la psicología: qué significa añadir sal a la comida, sin probarla antes

Según la psicología: qué significa añadir sal a la comida, sin probarla antes

Comentarios