Sorpresa en el GP de Miami: la FIA sancionó a Leclerc y Franco Colapinto subió al 7° puesto

Resumen para apurados
- Franco Colapinto subió al 7° puesto en el GP de Miami tras una sanción de la FIA a Charles Leclerc por exceder límites de pista. El argentino sumó seis puntos clave para Alpine.
- La penalización de 20 segundos a Leclerc se dio por obtener ventaja tras un choque en la última vuelta. Los comisarios fallaron horas después de terminada la competencia en Miami.
- Este logro representa la mejor actuación histórica de Colapinto en la F1. Su evolución fortalece su posición en el mundial de pilotos y beneficia a Alpine en el de constructores.
Franco Colapinto logró su mejor resultado en la Fórmula 1 luego de que la FIA confirmara una sanción de 20 segundos a Charles Leclerc tras el Gran Premio de Miami. La penalización al piloto de Ferrari le permitió al argentino avanzar del octavo al séptimo puesto en la clasificación final.
Con esta modificación, Colapinto sumó seis puntos para Alpine en lugar de los cuatro que había obtenido inicialmente, lo que representa un avance significativo tanto en el Campeonato de Pilotos como en el de Constructores.
La decisión de los comisarios se conoció horas después de finalizada la carrera y se basó en una infracción cometida por Leclerc en la última vuelta. El piloto monegasco fue sancionado por exceder los límites de pista tras un impacto contra el muro, lo que le permitió mantener una ventaja deportiva considerada indebida.
La sanción que cambió el resultado
Desde la FIA explicaron que, más allá de los problemas mecánicos que pudo haber tenido el auto de Ferrari tras el golpe, eso no justificaba el accionar del piloto. Por ese motivo, se le aplicó una penalización equivalente a un Drive Through, convertida en 20 segundos al no poder cumplirse durante la carrera.
El cambio en la clasificación final dejó a Colapinto con su mejor actuación histórica en la categoría, superando su anterior marca y consolidando su crecimiento en la máxima categoría del automovilismo.