Cuántos puntos sumó Franco Colapinto tras subir al 7° puesto en el GP de Miami

Resumen para apurados
- Franco Colapinto ascendió al 7° puesto del GP de Miami tras una sanción de la FIA a Charles Leclerc, sumando seis puntos en el campeonato mundial de Fórmula 1 esta jornada.
- La penalización de 20 segundos a Leclerc permitió que el argentino escalara una posición. Según el sistema de puntaje, Colapinto pasó de obtener cuatro unidades a sumar seis.
- Este logro marca su mejor ubicación histórica en la categoría. Los puntos adicionales fortalecen su posición en el certamen de pilotos y benefician a su equipo en la tabla general.
El Gran Premio de Miami dejó una consecuencia directa en el campeonato para Franco Colapinto. Tras la sanción aplicada por la FIA a Charles Leclerc, el piloto argentino avanzó del octavo al séptimo puesto en la clasificación final y eso impactó en la cantidad de puntos obtenidos.
En la Fórmula 1, el sistema de puntuación establece que el séptimo lugar otorga seis unidades, mientras que el octavo suma cuatro. Por eso, el cambio en el clasificador le permitió a Colapinto sumar dos puntos extra respecto a lo que había conseguido inicialmente al cruzar la meta.
Un resultado que vale más
El argentino había terminado la carrera en la octava posición, pero la penalización de 20 segundos a Leclerc lo hizo retroceder al octavo lugar definitivo. Ese movimiento benefició directamente al piloto de Alpine, que escaló una posición y mejoró su cosecha.
Con este resultado, Colapinto no solo logra su mejor ubicación histórica en la categoría, sino que también suma puntos clave tanto en el campeonato de pilotos como en el de constructores.
Cómo se reparten los puntos en la F-1
El sistema de puntuación actual de la Fórmula 1 otorga unidades a los diez primeros clasificados. En ese contexto, el avance de Colapinto del 8° al 7° puesto le permitió pasar de cuatro a seis puntos, una diferencia que, aunque parezca menor, puede ser clave en el desarrollo del campeonato.
- 1°: 25 puntos
- 2°: 18 puntos
- 3°: 15 puntos
- 4°: 12 puntos
- 5°: 10 puntos
- 6°: 8 puntos
- 7°: 6 puntos
- 8°: 4 puntos
- 9°: 2 puntos
- 10°: 1 punto