Secciones
SociedadSalud

Queso untable o queso fresco: ¿qué es lo más saludable en el desayuno?

Las tostadas con queso untable son uno de los desayunos más populares, pero parecería que no es tan saludable como creemos.

Queso untable o queso fresco: ¿cuál es mejor? Queso untable o queso fresco: ¿cuál es mejor?
Por Luisina Acosta Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • La nutricionista Estefanía Beltrami recomendó reemplazar el queso untable por el fresco en el desayuno debido a su mayor aporte nutricional de proteínas y calcio en Argentina.
  • Mientras el untable aporta 3g de proteína por porción, el fresco brinda 8g y el triple de calcio. Las proteínas sólidas retardan la digestión y optimizan la absorción de nutrientes.
  • Priorizar el queso fresco mejora la saciedad y la calidad nutricional matutina, marcando un cambio necesario en los hábitos de consumo para evitar el hambre recurrente en el día.
Resumen generado con IA

Un indispensable en el desayuno es sin dudas el queso y las formas de utilizarlo en esta comida a veces no varían mucho. Varios podrán coincidir con las tostadas untadas con queso encima, acompañado de un mate cebado. Mientras que existen otros formatos de este alimento menos usados, como el queso fresco que puede agregarse encima del pan. Entre estas dos variedades ¿cuál es la más saludable?

Los quesos más saludables para reducir la presión arterial

Los quesos más saludables para reducir la presión arterial

El queso untable es uno de los formatos de este alimento más utilizados en el desayuno. Se trata de un tipo de textura suave y fácil para agregar al pan, tostadas o galletas. Su consistencia cremosa hace que sean el complemento ideal de estas comidas. Pero los especialistas advierten que sus aportes nutricionales no son tan convenientes.

Los aportes nutricionales del queso untable y fresco

Estefanía Beltrami, licenciada en Nutrición, autora del libro Basta de Dietas y quien dirige la cuenta Nutrición & Salud en Instagram, con más de dos millones de seguidores, reveló que el queso untable puede ser mucho menos saludable que el queso blando, con diferencias nutricionales bastante distantes.

"En 30 gramos de queso untable descremado tenemos tres gramos de proteína y 80 miligramos de calcio", describe la experta sobre uno de los aderezos más usados en el desayuno. "En cambio, en 30 gramos de queso fresco descremado tenemos ocho gramos de proteínas y 280 miligramos de calcio", afirma.

Mayor aporte a la saciedad

La conclusión parece contundente. "El queso fresco descremado aporta casi el triple de proteínas y más del triple de calcio que el queso untable", explica Beltrami sobre los dispares valores de cada uno de los alimentos.

También agrega la importancia de este queso para no pasar hambre. "El hecho de que el queso fresco sea alto en proteínas, significa que va a contribuir enormemente en nuestra saciedad", indica. "Las proteínas retardan la digestión y absorción de todos los nutrientes".

¿Cuál es el queso más saludable?

"Es por esto que cuando comemos la tostada con queso untable descremado, al ratito ya nos empieza a dar hambre. En cambio cuando el pan tiene queso fresco descremado, estamos mucho más satisfechos por mucho más tiempo", explica por último la especialista.

Así, la especialista advierte que el no tan utilizado queso fresco podría ser mucho más saludable que su variedad untable, con mayores aportes nutricionales y beneficiando más a la sensación de saciedad.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El diablo viste a la moda 2, ¿fue lo que esperábamos?
1

El diablo viste a la moda 2, ¿fue lo que esperábamos?

Los ruidos del vacío
2

Los ruidos del vacío

Día mundial de la libertad de prensa
3

Día mundial de la libertad de prensa

La jubilación: cómo se calcula… y por qué no alcanza
4

La jubilación: cómo se calcula… y por qué no alcanza

¿Cuánto paga un tucumano por la patente?
5

¿Cuánto paga un tucumano por la patente?

Ranking notas premium
Adorni, los therians, el grito de chorros y la democracia banalizada al máximo
1

Adorni, los therians, el grito de "chorros" y la democracia banalizada al máximo

Los ruidos del vacío
2

Los ruidos del vacío

Día mundial de la libertad de prensa
3

Día mundial de la libertad de prensa

La tucumana que da pasos firmes hacia el espacio: “Ser astronauta se construye, no es un golpe de suerte”
4

La tucumana que da pasos firmes hacia el espacio: “Ser astronauta se construye, no es un golpe de suerte”

De la incomodidad a la maniobra: qué busca Jaldo con las PASO
5

De la incomodidad a la maniobra: qué busca Jaldo con las PASO

Más Noticias
El diablo viste a la moda 2, ¿fue lo que esperábamos?

El diablo viste a la moda 2, ¿fue lo que esperábamos?

Los ruidos del vacío

Los ruidos del vacío

2,5 millones de hogares dejaron de recibir ayuda en luz y gas

2,5 millones de hogares dejaron de recibir ayuda en luz y gas

La jubilación: cómo se calcula… y por qué no alcanza

La jubilación: cómo se calcula… y por qué no alcanza

Día mundial de la libertad de prensa

Día mundial de la libertad de prensa

Préstamos de hasta $1.500.000: quiénes podrían acceder al financiamiento de Anses

Préstamos de hasta $1.500.000: quiénes podrían acceder al financiamiento de Anses

Alerta por heladas y lluvias para el fin de semana largo: qué provincias sentirán más el cambio de tiempo

Alerta por heladas y lluvias para el fin de semana largo: qué provincias sentirán más el cambio de tiempo

Jaldo se ubica en el centro del cuadrilátero político

Jaldo se ubica en el centro del cuadrilátero político

Comentarios