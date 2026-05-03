Queso untable o queso fresco: ¿qué es lo más saludable en el desayuno?

Un indispensable en el desayuno es sin dudas el queso y las formas de utilizarlo en esta comida a veces no varían mucho. Varios podrán coincidir con las tostadas untadas con queso encima, acompañado de un mate cebado. Mientras que existen otros formatos de este alimento menos usados, como el queso fresco que puede agregarse encima del pan. Entre estas dos variedades ¿cuál es la más saludable?