Queso untable o queso fresco: ¿qué es lo más saludable en el desayuno?

Resumen para apurados
- La nutricionista Estefanía Beltrami recomendó reemplazar el queso untable por el fresco en el desayuno debido a su mayor aporte nutricional de proteínas y calcio en Argentina.
- Mientras el untable aporta 3g de proteína por porción, el fresco brinda 8g y el triple de calcio. Las proteínas sólidas retardan la digestión y optimizan la absorción de nutrientes.
- Priorizar el queso fresco mejora la saciedad y la calidad nutricional matutina, marcando un cambio necesario en los hábitos de consumo para evitar el hambre recurrente en el día.
Un indispensable en el desayuno es sin dudas el queso y las formas de utilizarlo en esta comida a veces no varían mucho. Varios podrán coincidir con las tostadas untadas con queso encima, acompañado de un mate cebado. Mientras que existen otros formatos de este alimento menos usados, como el queso fresco que puede agregarse encima del pan. Entre estas dos variedades ¿cuál es la más saludable?
El queso untable es uno de los formatos de este alimento más utilizados en el desayuno. Se trata de un tipo de textura suave y fácil para agregar al pan, tostadas o galletas. Su consistencia cremosa hace que sean el complemento ideal de estas comidas. Pero los especialistas advierten que sus aportes nutricionales no son tan convenientes.
Los aportes nutricionales del queso untable y fresco
Estefanía Beltrami, licenciada en Nutrición, autora del libro Basta de Dietas y quien dirige la cuenta Nutrición & Salud en Instagram, con más de dos millones de seguidores, reveló que el queso untable puede ser mucho menos saludable que el queso blando, con diferencias nutricionales bastante distantes.
"En 30 gramos de queso untable descremado tenemos tres gramos de proteína y 80 miligramos de calcio", describe la experta sobre uno de los aderezos más usados en el desayuno. "En cambio, en 30 gramos de queso fresco descremado tenemos ocho gramos de proteínas y 280 miligramos de calcio", afirma.
Mayor aporte a la saciedad
La conclusión parece contundente. "El queso fresco descremado aporta casi el triple de proteínas y más del triple de calcio que el queso untable", explica Beltrami sobre los dispares valores de cada uno de los alimentos.
También agrega la importancia de este queso para no pasar hambre. "El hecho de que el queso fresco sea alto en proteínas, significa que va a contribuir enormemente en nuestra saciedad", indica. "Las proteínas retardan la digestión y absorción de todos los nutrientes".
¿Cuál es el queso más saludable?
"Es por esto que cuando comemos la tostada con queso untable descremado, al ratito ya nos empieza a dar hambre. En cambio cuando el pan tiene queso fresco descremado, estamos mucho más satisfechos por mucho más tiempo", explica por último la especialista.
Así, la especialista advierte que el no tan utilizado queso fresco podría ser mucho más saludable que su variedad untable, con mayores aportes nutricionales y beneficiando más a la sensación de saciedad.