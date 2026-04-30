Flexiones de brazos: cada cuánto tiempo hay que hacerlas para notar cambios reales

Resumen para apurados
- Especialistas recomiendan realizar flexiones de una a tres veces por semana para ganar músculo y salud cardíaca, priorizando la técnica sobre la cantidad diaria de repeticiones.
- Este ejercicio integral fortalece el tren superior y el core. Estudios vinculan su práctica con mejoras óseas y cardíacas, desaconsejando los retos diarios para evitar lesiones.
- El enfoque actual prioriza la calidad y el descanso para un impacto físico sostenible. Se espera que esta guía mejore los resultados y la prevención de lesiones en deportistas.
Las flexiones de brazos son, quizás, el ejercicio más popular del mundo fitness. Desde las clases de educación física en la escuela hasta los entrenamientos de alta intensidad, este movimiento se mantiene vigente por una razón simple: funciona. Sin embargo, surge una duda común entre quienes buscan mejorar su condición física: ¿es necesario repetir este movimiento todos los días para ver resultados?
Un artículo, publicado en el medio Mindbodygreen, profundizó en los beneficios de este ejercicio integral y reveló que la clave no está en la cantidad diaria, sino en la calidad y el descanso. Realizar flexiones no solo tonifica los brazos, sino que involucra al pecho, los hombros y la espalda alta. "Las flexiones son un excelente fortalecedor de la parte superior del cuerpo", afirmó Stephanie Mansour, entrenadora personal certificada.
Un aliado para el corazón y los huesos
Más allá de la estética, este ejercicio impacta directamente en la salud cardiovascular y ósea. Un estudio realizado en bomberos y citado por el medio demostró que aquellos capaces de realizar una cantidad significativa de flexiones en un tiempo determinado tenían un riesgo mucho menor de sufrir problemas cardíacos a futuro. Al ser un ejercicio de carga, también ayuda a fortalecer los huesos, previniendo la pérdida de densidad ósea con el paso de los años.
"Pueden ser un entrenamiento de cuerpo completo si se hacen correctamente", aseguró Shaun Zetlin, especialista en fuerza y acondicionamiento. Zetlin destacó que las flexiones trabajan profundamente el "core" o zona media, incluyendo músculos estabilizadores de la columna que solemos olvidar. Además, si se realizan con la intensidad adecuada, pueden funcionar como un excelente ejercicio de cardio, elevando las pulsaciones rápidamente.
La frecuencia ideal para evitar el estancamiento
A pesar de la popularidad de los retos como "100 flexiones al día", los expertos sugieren un enfoque más equilibrado. Entrenar el mismo grupo muscular todos los días puede llevar al agotamiento y a lesiones por sobreuso. Según Zetlin, lo ideal es realizarlas de una a tres veces por semana, permitiendo que las fibras musculares se recuperen y crezcan.
Por su parte, Mansour recomendó escuchar al cuerpo antes de lanzarse al suelo: si todavía sentís dolor o fatiga del entrenamiento anterior, es mejor esperar. Para quienes recién comienzan, el consejo es iniciar con series de ocho repeticiones, buscando que las últimas dos sean un verdadero desafío, pero sin sacrificar la técnica.
Claves para una técnica perfecta
Para obtener los beneficios mencionados, la postura es innegociable. Se debe comenzar en una posición de plancha alta, con las manos alineadas bajo los hombros y el cuerpo formando una línea recta desde la cabeza hasta los talones. Al bajar, los codos deben formar un ángulo de 45 grados respecto al torso, evitando que se abran demasiado hacia los costados.
Si sos principiante, la experta sugirió realizar el ejercicio frente a un espejo o grabarte con el celular para corregir la alineación. Es fundamental mantener el abdomen contraído para que la cadera no se caiga ni se eleve demasiado. Recordá que bajar solo unos pocos centímetros con buena técnica es mucho más efectivo que hacer el movimiento completo de forma incorrecta.