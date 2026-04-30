Flexiones de brazos: cada cuánto tiempo hay que hacerlas para notar cambios reales

Un aliado para el corazón y los huesos

Más allá de la estética, este ejercicio impacta directamente en la salud cardiovascular y ósea. Un estudio realizado en bomberos y citado por el medio demostró que aquellos capaces de realizar una cantidad significativa de flexiones en un tiempo determinado tenían un riesgo mucho menor de sufrir problemas cardíacos a futuro. Al ser un ejercicio de carga, también ayuda a fortalecer los huesos, previniendo la pérdida de densidad ósea con el paso de los años.