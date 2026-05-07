Préstamos de hasta $100 millones: comparativa de tasas y requisitos en los principales bancos

Resumen para apurados
- Bancos líderes en Argentina lanzan créditos de libre disponibilidad por hasta $100 millones. La iniciativa busca financiar proyectos personales mediante cuotas fijas y plazos extendidos.
- Entidades como Nación, Provincia y BBVA ofrecen tasas desde el 60% anual. Los requisitos varían según la antigüedad laboral y el perfil del cliente, con procesos de gestión digital.
- Esta oferta crediticia busca reactivar el consumo y brindar previsibilidad financiera. La competencia entre bancos podría mejorar las condiciones de acceso para el sector asalariado.
El acceso a créditos de libre disponibilidad representa una alternativa valiosa ante urgencias financieras o el inicio de un nuevo proyecto de vida. Algunos bancos destacan por otorgar montos de relevancia bajo un esquema de cuotas fijas y términos contractuales estipulados de antemano, con esto se puede crear una previsibilidad al solicitar.
Banco Nación, Galicia y BBVA, mantienen diversas opciones de financiamiento orientadas específicamente al sector asalariado. Asimismo, estos beneficios alcanzan al segmento de adultos mayores y beneficiarios de pensiones, quienes encuentran en estas entidades soluciones adaptadas a su perfil económico.
Banco Nación: hasta $100 millones con tasa del 60% anual
Acceso y montos: Esta línea ofrece desde $10.000 hasta $100.000.000 con un plazo de devolución de hasta 72 meses bajo el sistema francés. Está dirigida exclusivamente a empleados en relación de dependencia o contratados que perciban sus haberes en el banco o a través del Sistema Nacional de Pagos, permitiendo renovar el crédito tras cancelar solo el 10% del capital original.
Tasas y condiciones: A abril de 2026, presenta una TNA del 60%, una TEA del 79,59% y un CFT (con TEA) del 102,36%. Los requisitos exigen no superar la edad jubilatoria al finalizar el plan y aceptar el débito automático obligatorio de las cuotas; el dinero es de libre destino y se entrega en pesos.
Banco Provincia: $50 millones con tasa fija del 98%
Financiamiento y velocidad: El crédito otorga hasta $50.000.000 con un plazo máximo de 72 meses y una tasa fija anual del 98%, lo que asegura cuotas invariables. Se destaca por su rapidez, con una acreditación de fondos en 24 horas tras la aprobación, estimando una cuota de $8.680,95 por cada $100.000 solicitados.
Requisitos y perfiles: Para acceder se solicita DNI, recibo de sueldo actualizado y antigüedad laboral mínima, priorizando a clientes con historial positivo en la entidad. El proceso es menos burocrático y está diseñado para quienes buscan previsibilidad mensual en un contexto de libre destino del capital.
Banco Galicia: $26 millones con tasas según tu paquete
Condiciones de otorgamiento: Permite solicitar entre $1.000 y $26.400.000 con plazos de 6 a 72 meses, sistema francés y acreditación inmediata. No se cobran gastos de otorgamiento y el cliente cuenta con un periodo de gracia de 45 días antes de realizar el primer pago; es requisito ser cliente, tener entre 18 y 80 años, ingresos desde $310.000 y Token activo.
Costos por segmento: El costo financiero varía drásticamente según el paquete: clientes Éminent (TNA 76% / CFT 142,56%), clientes Plus/Gold (TNA 109% / CFT 249,50%) y segmento Move (TNA 132% / CFT 347,94%). Ofrece libre destino de los fondos y la opción de cancelación anticipada sin costo adicional.
Banco BBVA: $40 millones con proceso 100% digital
Acceso digital y laboral: Ofrece montos de $10.000 a $40.000.000 con plazos de hasta 60 meses mediante un trámite 100% online. La antigüedad laboral requerida es de 3 meses para quienes acreditan sueldo en BBVA, 1 año para quienes no lo hacen y para profesionales independientes, y 2 años para comerciantes o autónomos.
Requisitos y tasas: Los solicitantes deben tener entre 18 y 74 años e ingresos mínimos de $308.200, con una cuota que no supere el 30% del ingreso. La tasa es fija (TNA 132% / TEA 249,85%) y la cancelación anticipada es gratuita tras pasar 180 días o pagar el 25% del plazo; de lo contrario, se aplica una comisión del 4% más IVA.