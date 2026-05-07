Préstamos de hasta $100 millones: comparativa de tasas y requisitos en los principales bancos

Requisitos y tasas: Los solicitantes deben tener entre 18 y 74 años e ingresos mínimos de $308.200, con una cuota que no supere el 30% del ingreso. La tasa es fija (TNA 132% / TEA 249,85%) y la cancelación anticipada es gratuita tras pasar 180 días o pagar el 25% del plazo; de lo contrario, se aplica una comisión del 4% más IVA.