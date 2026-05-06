Nuevos créditos hipotecarios: requisitos, tasas y salarios mínimos

La vuelta de los créditos hipotecarios UVA en 2024 marcó el inicio de una nueva etapa para el mercado inmobiliario argentino, aunque el acceso a la vivienda propia sigue condicionado por la capacidad de demostrar ingresos suficientes. En la actualidad, el principal obstáculo para los interesados radica en la brecha entre los salarios y el respaldo financiero exigido por los bancos para cubrir la cuota mensual. Esta situación genera una duda persistente entre los potenciales tomadores de préstamos sobre el nivel de remuneración necesario para calificar en mayo de 2026.