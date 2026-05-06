Nuevos créditos hipotecarios: requisitos, tasas y salarios mínimos

Resumen para apurados
- Bancos argentinos relanzaron en 2024 créditos hipotecarios UVA con requisitos de ingresos de hasta $5.000.000 para reactivar la compra de viviendas en un contexto de alta inflación.
- Ante la brecha salarial, las entidades exigen sueldos mínimos elevados y que la cuota no supere el 30% del ingreso neto, buscando mitigar riesgos por la inestabilidad económica.
- Aunque algunas tasas bajaron del 10%, el endurecimiento crediticio y el riesgo país proyectan un acceso limitado, condicionando la recuperación del mercado inmobiliario nacional.
La vuelta de los créditos hipotecarios UVA en 2024 marcó el inicio de una nueva etapa para el mercado inmobiliario argentino, aunque el acceso a la vivienda propia sigue condicionado por la capacidad de demostrar ingresos suficientes. En la actualidad, el principal obstáculo para los interesados radica en la brecha entre los salarios y el respaldo financiero exigido por los bancos para cubrir la cuota mensual. Esta situación genera una duda persistente entre los potenciales tomadores de préstamos sobre el nivel de remuneración necesario para calificar en mayo de 2026.
Las entidades financieras establecen requisitos estrictos de solvencia para mitigar riesgos, solicitando ingresos mínimos que varían según el banco y el monto solicitado. Generalmente, la cuota no debe superar el 25% o 30% del salario neto, lo que obliga a las familias a acreditar cifras que a menudo superan varios salarios mínimos. Determinar cuánto dinero se debe ganar hoy para acceder a estas líneas resulta vital para quienes planean dejar de alquilar y dar el paso hacia la estabilidad de un hogar propio.
Suba de tasas: ¿Cuál es el impacto real?
El incremento en las tasas de interés bancarias y el endurecimiento de los sistemas de calificación crediticia elevan constantemente las barreras de entrada para los solicitantes. Esta dinámica genera un escenario donde obtener un préstamo hipotecario resulta una tarea cada vez más compleja para el ciudadano promedio. Diversos factores explican esta rigidez, destacando la escasez de fondos bancarios para créditos a largo plazo, la incertidumbre económica general y un riesgo país que mantiene al sector financiero en una postura de extrema cautela.
No obstante, el panorama muestra signos de cambio en ciertos sectores del mercado. Algunas entidades financieras iniciaron recientemente una reducción en sus márgenes de beneficio, ajustando sus tasas de interés incluso por debajo del umbral del 10%. Este movimiento estratégico ofrece un respiro frente a las cuotas elevadas y abre nuevas oportunidades para quienes buscan financiamiento a pesar de las condiciones restrictivas que predominan en el sistema actual.
- Banco Credicoop: pide como requisito que los ingresos mínimos superen los $3.000.000.
- Banco Del Sol: solicita ingresos mínimos por $1.000.000.
- ICBC: en este caso, la condición necesaria para pedir un préstamo es tener un ingreso mínimo igual o superior a $1.100.000.
- BBVA: la entidad pone como condición tener un ingreso mínimo igual o superior a cuatro salarios mínimos, vitales y móviles. es decir, $1.409.600 a la fecha.
- Santander: $2.240.000 para compra de vivienda permanente.
- Supervielle: tiene como requisito que el solicitante tenga un ingreso superior a $5.000.000.