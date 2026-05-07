Luis Caputo: “Muchos se sobreendeudaron pensando que la inflación licuaría las deudas y no pasó”

En una extensa entrevista en la TV Pública, el ministro de Economía, Luis Caputo, analizó el estado del sistema financiero, el impacto de la mora bancaria y la hoja de ruta del Gobierno para los próximos meses. El funcionario fue tajante al explicar el reciente aumento en la morosidad. “Los bancos no estaban acostumbrados y la gente se sobreendeudó a tasas muy altas bajo la premisa de que la inflación licuaría sus compromisos. Eso no sucedió”, afirmó.