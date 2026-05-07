Luis Caputo: “Muchos se sobreendeudaron pensando que la inflación licuaría las deudas y no pasó”

Resumen para apurados
- Luis Caputo explicó en la TV Pública que la morosidad bancaria creció porque muchos se endeudaron esperando una licuación inflacionaria que no ocurrió bajo el plan de Milei.
- Los bancos pasaron de financiar al Estado a dar créditos privados. Caputo gestiona con entidades para extender plazos ante la mora, mientras desregula el mercado de capitales.
- El Gobierno busca canalizar el ahorro récord en dólares hacia la producción local. Se espera una desregulación profunda y anuncios clave para eliminar el cepo cambiario pronto.
En una extensa entrevista en la TV Pública, el ministro de Economía, Luis Caputo, analizó el estado del sistema financiero, el impacto de la mora bancaria y la hoja de ruta del Gobierno para los próximos meses. El funcionario fue tajante al explicar el reciente aumento en la morosidad. “Los bancos no estaban acostumbrados y la gente se sobreendeudó a tasas muy altas bajo la premisa de que la inflación licuaría sus compromisos. Eso no sucedió”, afirmó.
El giro del sistema bancario
Caputo vinculó este fenómeno al cambio de paradigma que impulsa Javier Milei. Según el ministro, las entidades financieras dejaron de ser meras financistas del Estado para volcarse al sector privado.
“Desde que asumió el Presidente, los bancos volvieron a funcionar como bancos”, señaló, aunque reconoció que este proceso de reorientación del crédito generó una mora adicional que hoy ralentiza el financiamiento. Ante esto, confirmó gestiones con las entidades para extender plazos y moderar tasas, y aclaró que, en última instancia, son "decisiones privadas".
Inversión y mercado de capitales
El titular de Hacienda destacó el volumen récord de depósitos en dólares (U$S 38.000 millones) y adelantó una desregulación profunda para fomentar la inversión local. “No hay crecimiento sostenido sin un mercado de capitales desarrollado”, sentenció.
En ese sentido, anunció que la Comisión Nacional de Valores eliminará burocracia para fondos comunes y obligaciones negociables, al buscar que el ahorro argentino se canalice en producción local en lugar de depender exclusivamente del financiamiento externo.
Inflación y salida del cepo
Pese a reconocer que la economía sigue "muy indexada", Caputo ratificó la tendencia descendente de los precios. Atribuyó la persistencia inflacionaria a la necesaria corrección de precios relativos (tarifas), proceso que ya habría cubierto el 67% del camino.
Respecto al cepo cambiario, aseguró que está "prácticamente eliminado" y adelantó que en los próximos meses habrá anuncios que facilitarán la salida definitiva de las restricciones.