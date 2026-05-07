Luis Caputo, sobre el plan económico vigente: “este es el camino correcto”

Desgaste político y económico

Las palabras del titular del Palacio de Hacienda se dieron luego de que el influyente diario británico Financial Times (FT) describiera un escenario de creciente desgaste político y económico para el gobierno del presidente Javier Milei, marcado por escándalos, tensiones internas y una caída en la confianza pública. Según el medio británico, una sesión parlamentaria que debía ser rutinaria se transformó en un fuerte cruce político, atravesado por la investigación contra el vocero y jefe de gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. El caso dominó el debate y se sumó a una serie de controversias que impactan en la imagen del Gobierno. En paralelo, el FT señala un deterioro en los indicadores de apoyo: la aprobación presidencial habría caído del rango medio del 40% en febrero a niveles cercanos al 30%, mientras que la confianza en la gestión acumula varios meses de retroceso, según mediciones de la Universidad Torcuato Di Tella. El factor económico aparece como clave en este cambio de clima. Aunque el Gobierno logró bajar la inflación desde niveles muy altos, el FT advierte que persisten problemas como la caída de la actividad, la baja del consumo, el deterioro de los salarios reales y un desempleo en alza.