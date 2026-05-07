Habrá una cumbre por el gas y por el precio del bioetanol

Los tiempos se aceleran. Las zafras citrícola y azucarera están en marcha y los industriales necesitan previsiones para que, cuando llegue el invierno, no falte gas y, si hay existencia, que no sea tan oneroso. En ese marco, el gobernador Osvaldo Jaldo realizó un viaje a Buenos Aires, con el fin de que el Gobierno nacional informe qué pasará con el fluido destinado a las fábricas. Además, se requerirá precisiones acerca de la evolución del precio del bioetanol a base de caña de azúcar que, a diferencia del petróleo, tuvo un reajuste ínfimo. Esas fueron las conclusiones de la misión provincial que también estuvo integrada por el ministro de Economía, Daniel Abad. “De las industrias dependen cientos de puestos de trabajo y por eso necesitamos un abastecimiento normal del gas. El Gobierno debe buscar la manera de abastecer a las industrias del NOA y del NEA”, expresó el mandatario provincial.
El próximo miércoles, funcionarios de la Secretaría de Energía de la Nación, que encabeza María Carmen Tettamanti, recibirá a representantes de la industria citrícola y azucarera, en un encuentro clave donde se abordarán los dos temas centrales para la actividad: la problemática del bioetanol y la provisión de gas. Además de Abad, se prevé que a esa cumbre asistan el titular del Centro Azucarerio Argentino (CAA), Jorge Feijóo, el presidente de la Asociación Citrícola del NOA (Cesnoa), Roberto Sánchez Loria, y la directora del Grupo Los Balcanes, Catalina Rocchia Ferro.
Desde la Provincia se remarca la importancia de garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad industrial, especialmente en rubros que constituyen el motor de la economía tucumana y generan miles de puestos de trabajo directos e indirectos. En ese sentido, las gestiones encabezadas por Jaldo y Abad apuntan a asegurar la continuidad de la producción, el agregado de valor en origen y la estabilidad laboral. Asimismo, se destaca el compromiso del Gobierno provincial de sostener un diálogo permanente con las autoridades nacionales, promoviendo instancias de trabajo conjunto que permitan encontrar soluciones a las problemáticas planteadas por el sector citrícola y azucarero. La concreción de esta reunión representa un avance significativo en la agenda planteada por Tucumán, reafirmando la decisión de la actual gestión de acompañar activamente a la producción y al trabajo como pilares fundamentales del desarrollo provincial.
“Lo que se tiene que tomar en cuenta es la particular situación de aquellas actividades que no tienen posibilidades de ser reprogramadas, como la azucarera, con un ciclo productivo que va de mayo a noviembre de cada año. Es cuando más necesitamos el gas para producir”, planteó Feijóo a LA GACETA. El segundo aspecto está relacionado con el precio del fluido. En ese sentido, el presidente del CAA dijo que existe una diferencia notable del producto que sale de la cuenca respecto de los más alejados, que no tienen por ahora ductos, como el caso del norte argentino. “Nos inquieta pensar que, según trascendidos, el gas importado puede estar este año en U$S 23, cuando el anterior promedio los U$S 5 el millón de BTU. Lo que promovemos es que el valor del fluido sea similar a la de 2025 o si se definen compensaciones”, acotó.
Por el lado del precio del bioetanol, los industriales sucroalcoholeros expresaron su preocupación por el desacople de valores respecto de la evolución del costo del petróleo. En ese aspecto, el presidente del Centro Azucarero recordó que después de un trimestre sin modificaciones, la Nación ha definido un ajuste del 0,5% por el litro del bioetanol de caña (fue fijado en $ 1.005,872 por litro), muy lejos de la variación del 27% que tuvo el combustible. A su vez, acotó que el reajuste en el precio está por debajo del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) que, en el trimestre, aumentó un 6,1%. Catalina Rocchia Ferro coincidió con esa visión. “No todo se dirime en los mercados mundiales y en la bolsa, sino en las economías regionales que son las que producen y apuestan a la diversificación de la actividad”, señaló la directora de Los Balcanes. “Merecemos una respuesta desde la Nación, en el marco de estos encuentros, porque los industriales estamos dispuestos a acompañar al país, pero también necesitamos respuestas. No hay nación sin industrias”, agregó la industrial sucroalcoholera.
El ingenio La Corona se suma a la campaña
El gobernador Osvaldo Jaldo participó ayer del acto de inicio de la zafra 2026 y la bendición de frutos del Ingenio La Corona (Sucroalcoholera del Sur SA y Bioenergía La Corona SA), en Concepción. Durante el acto, el mandatario agradeció la invitación de la empresa y puso en valor la trayectoria productiva del establecimiento. “Agradecerle a la familia Arano que hoy nos han invitado a participar en el inicio oficial de la zafra de este ingenio, que tiene más de 140 años de vida. Terminamos 2025 con una zafra razonablemente buena, en la que medianamente se han cumplido las expectativas. Aspiramos a que en la zafra 2026 tengamos iguales o mejores resultados”. Explicó la importancia del volumen de materia prima disponible. “No nos olvidemos que tenemos mucha materia prima producto de las lluvias, con crecimientos importantes de los cañaverales. Por lo tanto, tenemos que darle el destino que realmente deben tener para que podamos tonificar el precio de nuestro principal producto, que es el azúcar”, indicó.
En esa línea, subrayó el valor del consenso entre los actores del sector y el cumplimiento de acuerdos regionales. “Esta es una de las actividades que necesita mayor diálogo entre los industriales, los cañeros, los proveedores y los contratistas. Los acuerdos tienen que ser regionales con los ingenios de Jujuy, Salta y Tucumán para acordar cuál es el azúcar que vamos a exportar y no sobre ofertar el mercado”, aseguró. El titular del Ejecutivo también remarcó la necesidad de cumplir con los cupos de exportación y de bioetanol para diversificar destinos de la producción. En ese marco, sostuvo: “Cada uno debe cumplir con su cuota de exportación y también cumplir el cupo del bioetanol, que es otra forma de darle destino a la materia prima”.
En tanto, Roberto Arano, director de la compañía, destacó que “la zafra anterior fue buena y esta puede ser un poco mejor”. En esa línea, explicó los tres mercados hacía los que se dirige la empresa: exportación, mercado interno de azúcar y bioetanol. “Lo bueno es que el año pasado se cumplió el objetivo de sacar con exportaciones y bioetanol el azúcar que sobraba. Este año están dadas las condiciones para que se cumpla”, cerró.