Habrá una cumbre por el gas y por el precio del bioetanol

Por el lado del precio del bioetanol, los industriales sucroalcoholeros expresaron su preocupación por el desacople de valores respecto de la evolución del costo del petróleo. En ese aspecto, el presidente del Centro Azucarero recordó que después de un trimestre sin modificaciones, la Nación ha definido un ajuste del 0,5% por el litro del bioetanol de caña (fue fijado en $ 1.005,872 por litro), muy lejos de la variación del 27% que tuvo el combustible. A su vez, acotó que el reajuste en el precio está por debajo del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) que, en el trimestre, aumentó un 6,1%. Catalina Rocchia Ferro coincidió con esa visión. “No todo se dirime en los mercados mundiales y en la bolsa, sino en las economías regionales que son las que producen y apuestan a la diversificación de la actividad”, señaló la directora de Los Balcanes. “Merecemos una respuesta desde la Nación, en el marco de estos encuentros, porque los industriales estamos dispuestos a acompañar al país, pero también necesitamos respuestas. No hay nación sin industrias”, agregó la industrial sucroalcoholera.