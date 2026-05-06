Jaldo pidió cumplir con las exportaciones y los cupos de bioetanol en la zafra 2026

A su turno, Roberto Arano, director de la compañía -estuvo con Martín Arano; y María Florencia Arano, miembros del directorio-, destacó que “la zafra anterior fue buena y creemos que esta puede ser un poco mejor”. En esa línea, explicó los tres mercados hacía los que se dirige la empresa: exportación, mercado interno de azúcar y bioetanol. “Lo bueno es que el año pasado se cumplió el objetivo de sacar con exportaciones y bioetanol el azúcar que sobraba. Este año están dadas las condiciones para que se cumpla”, cerró.