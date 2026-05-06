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Jaldo pidió cumplir con las exportaciones y los cupos de bioetanol en la zafra 2026

"Tenemos mucha materia prima producto de las lluvias, con crecimientos importantes de los cañaverales", dijo el gobernador durante la misa de inicio de zafra en el ingenio La Corona.

Osvaldo Jaldo, durante el acto en el ingenio La Corona. COMUNICACIÓN PÚBLICA Osvaldo Jaldo, durante el acto en el ingenio La Corona. COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 7 Min

Resumen para apurados

  • El gobernador Osvaldo Jaldo inauguró la zafra 2026 en el Ingenio La Corona de Concepción, instando a cumplir con exportaciones y cupos de bioetanol para regular el precio del azúcar.
  • Ante la abundancia de materia prima por lluvias, se busca coordinar con Salta y Jujuy para evitar la sobreoferta. El Gobierno trabaja en caminos rurales para asegurar la logística.
  • La diversificación productiva y el consenso regional pretenden fortalecer la economía de Tucumán y garantizar estabilidad de precios durante un año de gran potencial productivo.
Resumen generado con IA

El gobernador Osvaldo Jaldo participó este miércoles del acto de inicio de la zafra 2026 y la bendición de frutos del Ingenio La Corona (Sucroalcoholera del Sur SA y Bioenergía La Corona SA), en Concepción.

Durante el acto, el mandatario provincial agradeció la invitación de la empresa y puso en valor la trayectoria productiva del establecimiento: “Agradecerle a la familia Arano que hoy nos han invitado a participar en el inicio oficial de la zafra de este ingenio, que tiene más de 140 años de vida. Terminamos 2025 con una zafra razonablemente buena, en la que medianamente se han cumplido las expectativas. Aspiramos a que en la zafra 2026 tengamos iguales o mejores resultados”.

El Gobernador explicó la importancia del volumen de materia prima disponible y la necesidad de planificar su destino productivo: “No nos olvidemos que tenemos mucha materia prima producto de las lluvias, con crecimientos importantes de los cañaverales. Por lo tanto, tenemos que darle el destino que realmente deben tener para que podamos tonificar el precio de nuestro principal producto, que es el azúcar”, indicó.

En esa línea, subrayó el valor del consenso entre los actores del sector y el cumplimiento de acuerdos regionales. “Esta es una de las actividades que necesita mayor diálogo entre los industriales, los cañeros, los proveedores y los contratistas. Los acuerdos tienen que ser regionales con los ingenios de Jujuy, Salta y Tucumán para acordar cuál es el azúcar que vamos a exportar y no sobre ofertar el mercado”, aseguró.

El titular del Ejecutivo provincial también remarcó la necesidad de cumplir con los cupos de exportación y de bioetanol para diversificar destinos de la producción. En ese marco, sostuvo: “Cada uno debe cumplir con su cuota de exportación y también cumplir el cupo del bioetanol, que es otra forma de darle destino a la materia prima”.

Jaldo abordó además la situación de los caminos rurales y las tareas que lleva adelante el Gobierno provincial. “Como gobierno, tenemos los mismos problemas que tienen los productores que no podían entrar a los campos a cosechar porque no había piso. En ese marco, el gobierno ya está trabajando en algunos caminos secundarios y estamos esperando tener piso para trabajar en los caminos terciarios”.

Asimismo, explicó que la Provincia mantuvo reuniones con productores del sur para coordinar soluciones y garantizar la logística de las economías regionales. En ese sentido, sostuvo: “Ya tenemos una zafra citrícola funcionando a pleno y seguramente también vamos a tener esta zafra azucarera funcionando a pleno. Los caminos no van a ser impedimento para que los ingenios muelan y puedan sacar su producto”.

A su turno, Roberto Arano, director de la compañía -estuvo con Martín Arano; y María Florencia Arano, miembros del directorio-, destacó que “la zafra anterior fue buena y creemos que esta puede ser un poco mejor”. En esa línea, explicó los tres mercados hacía los que se dirige la empresa: exportación, mercado interno de azúcar y bioetanol. “Lo bueno es que el año pasado se cumplió el objetivo de sacar con exportaciones y bioetanol el azúcar que sobraba. Este año están dadas las condiciones para que se cumpla”, cerró.

En la jornada también participaron el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, y el secretario de Producción, Eduardo Castro, entre otros.

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