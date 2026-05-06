Santa Fe: con información de la DEA, interceptaron un avión con 400 kilos de cocaína

Un avión cargado con más de 400 kilos de cocaína fue interceptado en una zona rural del norte de la provincia de Santa Fe, en un operativo coordinado que se inició a partir de información aportada por la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA). El procedimiento terminó con ocho detenidos y el secuestro de vehículos, equipos de comunicación y otros elementos vinculados a la logística del narcotráfico.