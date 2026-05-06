Santa Fe: con información de la DEA, interceptaron un avión con 400 kilos de cocaína

Resumen para apurados
- La PFA interceptó un avión con 400 kg de cocaína en Vera, Santa Fe, tras datos de la DEA. Hay ocho detenidos, incluidos pilotos bolivianos, en una pista clandestina rural.
- La causa de Procunar incluyó vigilancia con drones y ocho allanamientos. Se secuestraron camionetas, equipos Starlink y combustible utilizados para la logística de la organización.
- El operativo golpea una ruta clave desde Bolivia y evidencia el auge de vuelos ilegales en el norte. Representa uno de los mayores éxitos contra el narcotráfico aéreo en el año.
Un avión cargado con más de 400 kilos de cocaína fue interceptado en una zona rural del norte de la provincia de Santa Fe, en un operativo coordinado que se inició a partir de información aportada por la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA). El procedimiento terminó con ocho detenidos y el secuestro de vehículos, equipos de comunicación y otros elementos vinculados a la logística del narcotráfico.
El operativo se llevó a cabo en un campo ubicado en jurisdicción del Paraje 79/800, en el departamento Vera, donde efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) interceptaron una aeronave tipo Cessna 210 que había aterrizado en una pista clandestina dentro del establecimiento rural “Don Julio”.
Según informaron fuentes oficiales, el piloto y el copiloto —ambos de nacionalidad boliviana— fueron detenidos en el lugar junto a otras seis personas que participaban en la operación logística en tierra.
Investigación con apoyo internacional
La causa se inició en marzo a partir de datos suministrados por la DEA y fue impulsada por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo del fiscal Diego Iglesias. En la investigación también intervinieron el fiscal federal Matías Scilabra y el juez federal de Garantías N°1 de Rosario, Carlos Vera Barros.
Durante semanas, brigadas especializadas realizaron tareas de inteligencia, vigilancia y seguimiento, con apoyo logístico de la Fuerza Aérea Argentina, incluyendo el uso de drones.
“El personal detectó el arribo de una aeronave a un campo previamente investigado. En ese momento se procedió a la interceptación en la pista clandestina, asegurando el lugar y deteniendo a los involucrados”, indicó el Ministerio de Seguridad en un comunicado.
Logística narco desarticulada
Tras la interceptación del avión, se desplegaron operativos simultáneos para desarticular la estructura logística que operaba en tierra. En total se realizaron ocho allanamientos en localidades como Vera y Calchaquí.
Durante los procedimientos se incautaron:
Dos camionetas 4x4 (Toyota Hilux y Ford Ranger)
Dos camiones de carga (Ford Cargo y Fiat Iveco)
Equipos de comunicación satelital, incluida una antena Starlink
Teléfonos celulares
Bidones de combustible
Las autoridades consideran que estos elementos eran utilizados para garantizar el traslado de la droga una vez aterrizada la aeronave.
Ruta aérea del narcotráfico
El caso vuelve a poner el foco en las rutas aéreas clandestinas utilizadas por organizaciones narcocriminales para ingresar droga al país, especialmente desde Bolivia.
Según fuentes de la investigación, el trayecto detectado coincide con un corredor que parte desde el Chapare boliviano —zona productora de cocaína— y se extiende hacia el norte argentino, con escalas en pistas ilegales ubicadas en zonas rurales de difícil acceso.
Antecedentes recientes
El hallazgo de avionetas vinculadas al narcotráfico no es un hecho aislado en Santa Fe ni en el norte argentino.
Hace cinco meses, una aeronave fue encontrada abandonada en Curupaity, en el departamento San Cristóbal. Si bien no había cargamento, perros antinarcóticos detectaron rastros de cocaína.
Semanas después, en Estación Díaz (departamento San Jerónimo), otra avioneta abandonada fue hallada con más de 30.000 dólares en efectivo.
En paralelo, esta misma semana apareció una tercera aeronave en el límite entre Salta y Formosa, sin ocupantes ni carga, aunque con indicios de haber sido utilizada recientemente. En el lugar se detectaron huellas de camionetas, lo que refuerza la hipótesis de operaciones logísticas similares.
Un fenómeno en expansión
El uso de aeronaves livianas para el transporte de droga se consolida como una modalidad creciente en la región. Las pistas clandestinas, muchas veces improvisadas en campos privados, permiten operaciones rápidas y difíciles de detectar sin inteligencia previa.
El operativo en Vera representa uno de los golpes más importantes al narcotráfico aéreo en lo que va del año, tanto por la cantidad de droga incautada como por el nivel de organización desarticulado.