Jaldo: “Hoy nadie puede dudar que la seguridad mejoró sustancialmente en Tucumán”

Por último, hizo hincapié en la lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo, y destacó la implementación del Operativo Lapacho, un dispositivo conjunto entre fuerzas provinciales y nacionales para reforzar los controles en rutas y en la frontera norte. “No nos hemos desentendido del problema, al contrario, lo estamos enfrentando con decisión”, concluyó.