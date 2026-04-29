Secciones
Política

Jaldo: “Hoy nadie puede dudar que la seguridad mejoró sustancialmente en Tucumán”

El gobernador encabezó en la plaza Independencia la entrega de motos, camionetas, bicicletas e insumos tecnológicos para reforzar la Policía.

Hace 21 Min

Resumen para apurados

  • Osvaldo Jaldo entregó este miércoles en Plaza Independencia equipamiento vehicular y tecnológico a la Policía de Tucumán para fortalecer la seguridad y operatividad provincial.
  • La entrega de rodados y tecnología se financió mediante una ley que transparentó los servicios adicionales, integrando la prevención policial con una nueva política carcelaria.
  • Jaldo asegura que la seguridad mejoró sustancialmente y ratificó la lucha contra el narcomenudeo. Se busca consolidar el respeto social hacia la fuerza y resultados a largo plazo.
Resumen generado con IA

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este miércoles un acto en plaza Independencia donde el Gobierno entregó nuevo equipamiento vehicular y tecnológico destinado a la Policía. La incorporación incluyó motocicletas, bicicletas, camionetas adaptadas y equipamiento informático que será distribuido en distintas áreas operativas y administrativas. 

La actividad contó con la presencia del vicegobernador Miguel Ángel Acevedo, funcionarios del gabinete provincial, autoridades legislativas, jefes policiales y representantes del Ministerio Público.

En detalle, se entregaron 10 motocicletas Honda Tornado para la Dirección General de Investigación Criminal y Delitos Complejos; 32 motos Kawasaki 650 para la Dirección de Operaciones Motorizada; 18 bicicletas rodado 29 para la Dirección de Prevención Ciudadana; dos camionetas acondicionadas para Fuerzas Especiales; y dos impresoras de última generación destinadas al área de Personal.

COMUNICACIÓN PÚBLICA COMUNICACIÓN PÚBLICA

Durante su discurso, Jaldo remarcó que la política de seguridad fue una prioridad desde el inicio de su gestión y subrayó la necesidad de articularla con una política penitenciaria. “No puede haber política de seguridad si no hay una política carcelaria”, afirmó.

El mandatario sostuvo que, tras más de dos años de gobierno, los lineamientos implementados comenzaron a traducirse en resultados concretos. “Podemos mostrar hechos que planificamos y concretamos con el esfuerzo de todo el equipo y el acompañamiento del pueblo tucumano”.

En relación al financiamiento del equipamiento, explicó que parte de los recursos provienen del sistema de servicios adicionales, reorganizado a través de una ley provincial. “Le pusimos transparencia al funcionamiento de la policía. Esto es producto de una ley que puso orden donde había desorden”, indicó.

Jaldo también destacó el desempeño de la fuerza y aseguró que se recuperó el vínculo con la comunidad. “Hoy nos sentimos orgullosos de nuestra policía. Hemos ganado el respeto de la gente”.

COMUNICACIÓN PÚBLICA COMUNICACIÓN PÚBLICA

Por último, hizo hincapié en la lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo, y destacó la implementación del Operativo Lapacho, un dispositivo conjunto entre fuerzas provinciales y nacionales para reforzar los controles en rutas y en la frontera norte. “No nos hemos desentendido del problema, al contrario, lo estamos enfrentando con decisión”, concluyó.

Temas Osvaldo JaldoPolicía de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Jaldo inauguró pavimento, recorrió obras y entregó camiones en Lomas de Tafí

Jaldo inauguró pavimento, recorrió obras y entregó camiones en Lomas de Tafí

Jaldo destacó el superávit de Tucumán y alertó por la caída de fondos nacionales

Jaldo destacó el superávit de Tucumán y alertó por la caída de fondos nacionales

Jaldo, sobre el acuerdo con Cabrales: “El café puede generar empleo y diversificar la producción”

Jaldo, sobre el acuerdo con Cabrales: “El café puede generar empleo y diversificar la producción”

Jaldo sobre las amenazas de tiroteo: Se van a tener que responsabilzar penal y civilmente

Jaldo sobre las amenazas de tiroteo: "Se van a tener que responsabilzar penal y civilmente"

Lo más popular
Quién es Cristian Abel, el nuevo concejal por San Miguel de Tucumán
1

Quién es Cristian Abel, el nuevo concejal por San Miguel de Tucumán

Tensiones gremiales, reclamos y una cuenta regresiva que se agota: así fue la sesión del Consejo Superior de la UNT a horas de que el rector Pagani defina su candidatura
2

Tensiones gremiales, reclamos y una cuenta regresiva que se agota: así fue la sesión del Consejo Superior de la UNT a horas de que el rector Pagani defina su candidatura

Presentación en el Congreso: el Gobierno blinda a Adorni en una jornada inédita
3

Presentación en el Congreso: el Gobierno blinda a Adorni en una jornada inédita

“Ficha Limpia” en la Legislatura: el dictamen de mayoría recibió críticas de la oposición
4

“Ficha Limpia” en la Legislatura: el dictamen de mayoría recibió críticas de la oposición

Acusan por estafa a miembros de una concesionaria de Yerba Buena
5

Acusan por estafa a miembros de una concesionaria de Yerba Buena

Ranking notas premium
Jaldo se ubica en el centro del cuadrilátero político
1

Jaldo se ubica en el centro del cuadrilátero político

La Legislatura debatirá Ficha Limpia este jueves: ¿Quiénes no podrían ser candidatos?
2

La Legislatura debatirá "Ficha Limpia" este jueves: ¿Quiénes no podrían ser candidatos?

Las PASO en el quirófano: ¿ahorro fiscal o cepo a la interna?
3

Las PASO en el quirófano: ¿ahorro fiscal o cepo a la interna?

Amenazas, memes y una violencia que se vuelve costumbre
4

Amenazas, memes y una violencia que se vuelve costumbre

Por qué la derrota es una señal de alarma para San Martín: quedaron al descubierto problemas que venía arrastrando
5

Por qué la derrota es una señal de alarma para San Martín: quedaron al descubierto problemas que venía arrastrando

Más Noticias
En un partido con polémicas, Boca tropezó en Brasil y perdió el invicto ante Cruzeiro por la Libertadores

En un partido con polémicas, Boca tropezó en Brasil y perdió el invicto ante Cruzeiro por la Libertadores

Aumento del boleto: qué opinan los concejales del pedido de los empresarios y cuándo podría tratarse

Aumento del boleto: qué opinan los concejales del pedido de los empresarios y cuándo podría tratarse

Quién es Cristian Abel, el nuevo concejal por San Miguel de Tucumán

Quién es Cristian Abel, el nuevo concejal por San Miguel de Tucumán

Tensiones gremiales, reclamos y una cuenta regresiva que se agota: así fue la sesión del Consejo Superior de la UNT a horas de que el rector Pagani defina su candidatura

Tensiones gremiales, reclamos y una cuenta regresiva que se agota: así fue la sesión del Consejo Superior de la UNT a horas de que el rector Pagani defina su candidatura

Burocracia estatal en la construcción privada: en Tucumán, un proyecto puede demorar un año en aprobarse y costar $55 millones en trámites

Burocracia estatal en la construcción privada: en Tucumán, un proyecto puede demorar un año en aprobarse y costar $55 millones en trámites

Presentación en el Congreso: el Gobierno blinda a Adorni en una jornada inédita

Presentación en el Congreso: el Gobierno blinda a Adorni en una jornada inédita

Acusan por estafa a miembros de una concesionaria de Yerba Buena

Acusan por estafa a miembros de una concesionaria de Yerba Buena

“Ficha Limpia” en la Legislatura: el dictamen de mayoría recibió críticas de la oposición

“Ficha Limpia” en la Legislatura: el dictamen de mayoría recibió críticas de la oposición

Comentarios