Jaldo: “Hoy nadie puede dudar que la seguridad mejoró sustancialmente en Tucumán”
Resumen para apurados
- Osvaldo Jaldo entregó este miércoles en Plaza Independencia equipamiento vehicular y tecnológico a la Policía de Tucumán para fortalecer la seguridad y operatividad provincial.
- La entrega de rodados y tecnología se financió mediante una ley que transparentó los servicios adicionales, integrando la prevención policial con una nueva política carcelaria.
- Jaldo asegura que la seguridad mejoró sustancialmente y ratificó la lucha contra el narcomenudeo. Se busca consolidar el respeto social hacia la fuerza y resultados a largo plazo.
El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este miércoles un acto en plaza Independencia donde el Gobierno entregó nuevo equipamiento vehicular y tecnológico destinado a la Policía. La incorporación incluyó motocicletas, bicicletas, camionetas adaptadas y equipamiento informático que será distribuido en distintas áreas operativas y administrativas.
La actividad contó con la presencia del vicegobernador Miguel Ángel Acevedo, funcionarios del gabinete provincial, autoridades legislativas, jefes policiales y representantes del Ministerio Público.
En detalle, se entregaron 10 motocicletas Honda Tornado para la Dirección General de Investigación Criminal y Delitos Complejos; 32 motos Kawasaki 650 para la Dirección de Operaciones Motorizada; 18 bicicletas rodado 29 para la Dirección de Prevención Ciudadana; dos camionetas acondicionadas para Fuerzas Especiales; y dos impresoras de última generación destinadas al área de Personal.
Durante su discurso, Jaldo remarcó que la política de seguridad fue una prioridad desde el inicio de su gestión y subrayó la necesidad de articularla con una política penitenciaria. “No puede haber política de seguridad si no hay una política carcelaria”, afirmó.
El mandatario sostuvo que, tras más de dos años de gobierno, los lineamientos implementados comenzaron a traducirse en resultados concretos. “Podemos mostrar hechos que planificamos y concretamos con el esfuerzo de todo el equipo y el acompañamiento del pueblo tucumano”.
En relación al financiamiento del equipamiento, explicó que parte de los recursos provienen del sistema de servicios adicionales, reorganizado a través de una ley provincial. “Le pusimos transparencia al funcionamiento de la policía. Esto es producto de una ley que puso orden donde había desorden”, indicó.
Jaldo también destacó el desempeño de la fuerza y aseguró que se recuperó el vínculo con la comunidad. “Hoy nos sentimos orgullosos de nuestra policía. Hemos ganado el respeto de la gente”.
Por último, hizo hincapié en la lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo, y destacó la implementación del Operativo Lapacho, un dispositivo conjunto entre fuerzas provinciales y nacionales para reforzar los controles en rutas y en la frontera norte. “No nos hemos desentendido del problema, al contrario, lo estamos enfrentando con decisión”, concluyó.