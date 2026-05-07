El mayor enemigo de Rusia es ella misma

Salvavidas

China se ha convertido en el salvavidas económico de Rusia. El comercio entre China y Rusia alcanzó casi 250 mil millones de dólares en 2024, frente a 190 mil millones en 2022, y China ha sido el principal socio comercial de Rusia desde 2014. Rusia exporta grandes cantidades de petróleo a China —crucial durante crisis como la invasión estadounidense e israelí de Irán y el control iraní del estrecho de Ormuz. El estrecho es vital para la energía global, ya que entre el 20 y el 30 por ciento del petróleo y gas natural licuado del mundo pasa por allí cada día.