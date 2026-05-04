Candidaturas revoleadas

De pronto se lanza el Triángulo de Acero Inoxidable del alternativismo que compone el auditor general Juan Manuel Olmos, Puiggari, propietario virtual del peronismo del Maxiquiosco; la señora diputada por la Provincia del Pecado Victoria Tolosa Paz, La Aplanadora, de ostensible ascendencia entre las segundas y terceras líneas, y el diputado por Entre Ríos Guillermo Michel, el Implacable, el que sabe y recita de memoria desde los artículos de la impositiva hasta las sutilezas crepusculares de la Aduana.