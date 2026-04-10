Crecen las necesidades tras las inundaciones en Tucumán y el Banco de Alimentos advierte que no da abasto

El impacto de las recientes inundaciones en Tucumán agravó una problemática que ya venía en aumento en la provincia, con un crecimiento sostenido de la demanda de alimentos en los sectores más vulnerables. Desde el Banco de Alimentos advirtieron que la situación es “crítica” y reclamaron mayor articulación entre la sociedad, el sector privado y el Estado para evitar que productos aptos para el consumo terminen desperdiciados.