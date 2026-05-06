Un mensaje, sospechas y una confesión: cómo habría descubierto la infidelidad el marido de Adabel Guerrero

Mientras las versiones crecían, fue el propio Lamela quien decidió romper el silencio y confirmar la separación. “En los últimos meses ella tomó decisiones que no comparto y que rompieron la confianza de nuestra pareja”, expresó el empresario, que siempre mantuvo un perfil bajo. Junto a una foto con su hija Lola, agregó: “No soy una persona de los medios, pero a raíz de la información que circula en la prensa, quería aclarar la situación de mi familia. Con Ada llevamos más de 17 años juntos y por distintos motivos nuestra relación se desgastó. Por eso hoy decidimos separarnos, pero no vamos a dejar de ser una familia porque ella sigue siendo la mamá de Lola, que es lo único que me importa”.