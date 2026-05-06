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Un mensaje, sospechas y una confesión: cómo habría descubierto la infidelidad el marido de Adabel Guerrero

Los detalles del episodio que habría precipitado la ruptura entre la bailarina y Martín Lamela, tras 17 años de relación y una hija en común.

Un mensaje, sospechas y una confesión: cómo habría descubierto la infidelidad el marido de Adabel Guerrero
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El empresario Martín Lamela confirmó su separación de Adabel Guerrero en Buenos Aires tras 17 años, luego de descubrir una infidelidad mediante mensajes explícitos en su teléfono.
  • La ruptura ocurrió tras un desgaste de pareja y el hallazgo de chats románticos que derivaron en la confesión de la bailarina. El supuesto amante se habría mudado cerca de ellos.
  • Este escándalo sacude al espectáculo argentino por la estabilidad que mostraba la pareja. Ahora buscan preservar la privacidad de su hija Lola ante la creciente presión mediática.
Resumen generado con IA

La separación entre Adabel Guerrero y Martín Lamela, luego de 17 años juntos y una hija en común, se convirtió en uno de los temas más comentados del espectáculo en los últimos días. Lo que comenzó como rumores de crisis e infidelidad terminó con la confirmación pública del propio Lamela y la aparición de versiones que intentan reconstruir qué ocurrió puertas adentro.

En ese contexto, el periodista Juan Etchegoyen aportó información sobre cómo el empresario se habría enterado del romance que detonó el final de la pareja. Lo hizo en su programa Mitre Live, por Radio Mitre, donde aseguró que la relación venía atravesando un desgaste previo. “A mí me cuentan que Adabel y Martín atravesaban una crisis de mucho tiempo, que termina ahora con esta infidelidad, la cual él sospechaba hace bastante tiempo también”, señaló.

Según su relato, no se trataría de un único episodio. Las versiones que circulan hablan de más de una infidelidad, aunque habría sido un hecho puntual el que terminó de confirmar las sospechas. “Me dicen que Martín vio un mensaje que le llegó a Adabel que lo hizo sospechar aún más de todo. No lo vio todo, pero sí lo suficiente como para darse cuenta de que era un mensaje raro, romántico y de alto voltaje sexual, claramente distinto a lo que se mandaría con un amigo o un colega de trabajo”, detalló Etchegoyen.

El contenido exacto de ese mensaje no trascendió, pero, de acuerdo con fuentes cercanas al periodista, habría sido lo suficientemente explícito como para despejar cualquier duda. “Ese mensaje habría dejado bien claro que la relación era la de un amante y no la de alguien del trabajo o un simple conocido”, explicó.

Con ese indicio, Lamela habría decidido enfrentar directamente a la bailarina. “Me dicen que Adabel, en un momento dado, le confesó todo a Martín Lamela. Por eso él, después, hace referencia a la confianza rota y toma la decisión de ponerle fin a la pareja”, agregó el conductor. En ese marco, también trascendió que el supuesto amante no era vecino de la pareja al inicio del vínculo, pero que con el tiempo se habría mudado al mismo barrio para estar más cerca de Guerrero. “No solamente una con una persona, sino varias, por lo menos en la versión que a mí me llega”, sumó Etchegoyen, alimentando la polémica.

Mientras las versiones crecían, fue el propio Lamela quien decidió romper el silencio y confirmar la separación. “En los últimos meses ella tomó decisiones que no comparto y que rompieron la confianza de nuestra pareja”, expresó el empresario, que siempre mantuvo un perfil bajo. Junto a una foto con su hija Lola, agregó: “No soy una persona de los medios, pero a raíz de la información que circula en la prensa, quería aclarar la situación de mi familia. Con Ada llevamos más de 17 años juntos y por distintos motivos nuestra relación se desgastó. Por eso hoy decidimos separarnos, pero no vamos a dejar de ser una familia porque ella sigue siendo la mamá de Lola, que es lo único que me importa”.

En el mismo mensaje, Lamela pidió respeto y privacidad, especialmente para resguardar a su hija del impacto mediático. Sin embargo, el tema ya estaba instalado y cada nuevo dato fue sumando capítulos a una historia que rápidamente se transformó en uno de los culebrones más resonantes del año.

La historia de Guerrero y Lamela, que durante años se mostró sólida, hoy aparece atravesada por versiones de traición, desgaste y exposición pública. Y aunque aún quedan interrogantes, lo cierto es que el episodio del mensaje y la posterior confesión marcan el punto de quiebre de una relación que parecía consolidada, pero que terminó envuelta en escándalo.

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