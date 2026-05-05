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Una causa de 20 años

Con Di Lella en libertad, Albaca es el único de los acusados por encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos que queda detenido

El ex fiscal goza del beneficio de la prisión domiciliaria mientras espera que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise su caso.

El ex fiscal Carlos Albaca declara en el juicio en el cual se lo condenó. El ex fiscal Carlos Albaca declara en el juicio en el cual se lo condenó.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El ex fiscal Carlos Albaca quedó como el único detenido por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos en Tucumán, tras otorgarse la libertad condicional a Eduardo Di Lella.
  • Tras 20 años de causa, Albaca cumple prisión domiciliaria mientras la Corte Suprema de la Nación revisa su condena por irregularidades en la investigación del asesinato de Lebbos.
  • La situación de Albaca representa el último eslabón judicial de funcionarios condenados. Su futuro procesal determinará el cierre de uno de los casos más emblemáticos de impunidad.
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