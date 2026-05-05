Con Di Lella en libertad, Albaca es el único de los acusados por encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos que queda detenido

El ex fiscal Carlos Albaca declara en el juicio en el cual se lo condenó.
Resumen para apurados
- El ex fiscal Carlos Albaca quedó como el único detenido por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos en Tucumán, tras otorgarse la libertad condicional a Eduardo Di Lella.
- Tras 20 años de causa, Albaca cumple prisión domiciliaria mientras la Corte Suprema de la Nación revisa su condena por irregularidades en la investigación del asesinato de Lebbos.
- La situación de Albaca representa el último eslabón judicial de funcionarios condenados. Su futuro procesal determinará el cierre de uno de los casos más emblemáticos de impunidad.
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