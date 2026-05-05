Un fiscal acudió a la Corte Suprema para intentar impedir que se le pague la pensión a Cristina Kirchner

Juan Carlos Paulucci, en su rol de fiscal general subrogante de la Fiscalía General N° 1 ante la Cámara Federal de la Seguridad Social, presentó un recurso de queja para que el máximo tribunal intervenga en el expediente. El objetivo es que se declare “la inadmisibilidad de la medida cautelar” que obligó a la Anses a restituir el pago de la pensión que la ex mandataria percibía hasta noviembre de 2024, junto con otro beneficio también de alto monto. Kirchner fue condenada por corrupción en la causa Vialidad y actualmente cumple prisión domiciliaria.