La Justicia rechazó un recurso y ordenó que Cristina Kirchner cobre la pensión de privilegio

La resolución judicial se inscribe en una disputa iniciada a fines de 2024, cuando la Anses dispuso, mediante la Resolución 1092, dar de baja dos prestaciones que percibía la exmandataria: la pensión como viuda del ex presidente Néstor Kirchner y la jubilación correspondiente a su desempeño como presidenta de la Nación. La medida se adoptó tras la confirmación de la condena en la causa Vialidad.