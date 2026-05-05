"Diálogos de Cortes": una radiografía sobre la jurisprudencia argentina desde la mirada tucumana se presenta en la Facultad de Derecho

El Aula Magna de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán será sede el jueves a las 19 de la presentación del libro "Diálogos de Cortes. Corte federal y Cortes provinciales". El encuentro, que tendrá lugar en la sede de 25 de mayo 471, se centra en el primer volumen de una colección dirigida y coescrita por la doctora Claudia Sbdar, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. La apertura de la jornada estará a cargo de la decana de la unidad académica, Cristina Grunauer de Falú, junto a Marcela Ruiz, presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial.