"Diálogos de Cortes": una radiografía sobre la jurisprudencia argentina desde la mirada tucumana se presenta en la Facultad de Derecho
Bajo la dirección de la vocal de la Corte Claudia Sbdar y con la colaboración de destacados especialistas locales y nacionales, el libro aborda temas clave como el derecho electoral y el proceso penal.
Resumen para apurados
- La vocal Claudia Sbdar presenta mañana a las 19 el libro "Diálogos de Cortes" en la Facultad de Derecho de la UNT para analizar la jurisprudencia federal y provincial argentina.
- La obra, presentada antes en la UBA, aborda derecho electoral y penal. Incluirá una charla de Domingo Sesín sobre independencia judicial y una distinción de la FAMU a la directora.
- El texto se perfila como material de consulta clave para magistrados y estudiantes, posicionando a Tucumán como referente en el debate sobre federalismo judicial y derechos humanos.
El Aula Magna de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán será sede el jueves a las 19 de la presentación del libro "Diálogos de Cortes. Corte federal y Cortes provinciales". El encuentro, que tendrá lugar en la sede de 25 de mayo 471, se centra en el primer volumen de una colección dirigida y coescrita por la doctora Claudia Sbdar, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. La apertura de la jornada estará a cargo de la decana de la unidad académica, Cristina Grunauer de Falú, junto a Marcela Ruiz, presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial.
Tras la presentación formal de la obra, el doctor Domingo Sesín brindará la conferencia magistral titulada "Desafíos e independencia del Poder Judicial". Sesín, quien además es el autor del prólogo de la colección y presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito del derecho administrativo. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, posee estudios de posgrado en la Universidad de Roma y en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, lo que le otorga una perspectiva integral sobre la ética y la autonomía de los magistrados.
La obra que se presentará propone un análisis del federalismo judicial centrado en el intercambio jurisprudencial entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales superiores de las provincias y de la CABA. Bajo la dirección de Sbdar -quien es doctora por la Universidad Complutense de Madrid y profesora titular de Derecho Procesal Civil en la UNT-, el texto busca desentrañar cómo fluyen los estándares constitucionales en el marco de las realidades locales. Esta investigación, que ya tuvo una primera instancia de presentación en la Universidad de Buenos Aires, se perfila como un material de consulta para magistrados, abogados y estudiantes interesados en la práctica del derecho federal.
El contenido del libro se estructura en cuatro ejes temáticos estratégicos que abordan problemáticas de gran relevancia actual. En el área de Derecho Electoral, Sergio Gandur y Federico Terraf analizan cuestiones como el "voto joven", la paridad de género y la "ficha limpia". Por su parte, Pablo Toledo y María de los Ángeles González desarrollan las garantías del proceso penal, tales como el derecho al recurso y el plazo razonable de juzgamiento, brindando una visión técnica sobre estándares ya consolidados en la justicia argentina.
La protección de los sectores más vulnerables también ocupa un lugar destacado en la obra mediante el trabajo de Flora Acselrad y Gabriel Páramos. Los autores examinan el derecho de niños y niñas a ser oídos en casos de abuso sexual, analizando cómo los tratados internacionales impactan en la jurisprudencia local para garantizar una tutela efectiva. Complementando esta visión, Josefina Bercetche y Oscar Flores exploran la libertad de culto y la laicidad en la educación pública, analizando el diálogo entre los fallos de la Corte nacional y las cortes provinciales.
La jornada en Tucumán también incluirá un reconocimiento institucional a la trayectoria de la directora de la obra. La Federación Argentina de Mujeres Universitarias (FAMU) hará entrega de una distinción a la doctora Sbdar, en un acto que contará con la presencia de la licenciada Marta Liliana Glover, presidenta de la asociación a nivel nacional, y de Clara Inés Torres, titular de la asociación en Tucumán. Este homenaje subraya el aporte de Sbdar tanto en el ejercicio de la magistratura como en su labor académica constante en la universidad pública.
La relevancia de presentar este trabajo en la Facultad de Derecho de la UNT reside en el vínculo directo entre la investigación y la formación de los profesionales locales. Al ser la casa de estudios donde la doctora Sbdar ejerce su cátedra, el evento permite que el debate sobre el federalismo judicial y el control de convencionalidad se discuta en el mismo ámbito donde se forman los futuros abogados y jueces de la provincia. La obra logra así articular la doctrina constitucional con las necesidades prácticas de la justicia tucumana.
Hacia el cierre de la jornada, la propia Claudia Sbdar ofrecerá las palabras de clausura, delineando lo que será la continuidad de esta colección jurídica. El proyecto de "Diálogo de Cortes" se establece como un espacio de construcción colectiva que busca fortalecer la cohesión de las instituciones argentinas. Con este encuentro en el Aula Magna, se consolida una agenda de estudio que sitúa a la provincia como un punto de referencia en el análisis de la jurisprudencia y la defensa activa de los derechos fundamentales.