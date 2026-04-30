El Gobierno nacional recurrió a la Corte contra la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad

El conflicto

El conflicto se originó tras la sanción de la ley por el Congreso, en julio de 2025, y el posterior veto presidencial que fue rechazado por el Poder Legislativo. Aunque el Poder Ejecutivo promulgó la norma, luego dispuso su suspensión a través de un decreto, con el argumento de que no se habían definido las fuentes de financiamiento. Esa decisión motivó la demanda colectiva.