Una obra clave sobre el diálogo entre cortes: lo presentará Claudia Sbdar en la UBA

En el marco de las jornadas que conmemoran los 20 años de la creación de la doctrina del control de convencionalidad, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires será el escenario para la presentación del primer volumen de la colección “Diálogos de Cortes. Corte federal y Cortes provinciales”. El evento tendrá lugar mañana a las 18. Esta obra, dirigida por la vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Claudia Sbdar, propone un enfoque de vanguardia sobre el intercambio jurisprudencial entre el máximo tribunal de la Nación y las cortes de las provincias y de CABA, bajo la premisa de un federalismo judicial dinámico y respetuoso de las autonomías locales.
A través de un capítulo preliminar, la doctora Sbdar establece las bases de este diálogo fluido, donde los estándares fijados por la Corte Nacional se articulan con los fallos provinciales para garantizar que los derechos fundamentales no sean meras proclamas, sino realidades efectivas.
La estructura del libro se divide en cuatro ejes temáticos estratégicos desarrollados por especialistas de amplia trayectoria. En el área de Derecho Electoral, Sergio Gandur y Federico Terraf analizan cuestiones de alto impacto político. Por su parte, el análisis del Proceso Penal queda bajo la firma de Pablo Toledo y María de los Ángeles González. Flora Acselrad y Gabriel Páramos examinan el fenómeno del abuso sexual contra las infancias. Complementando esta visión integral, Josefina Bercetche y Oscar Flores exploran la libertad de culto y la laicidad en las escuelas públicas
Esta colección prevé la publicación de futuras entregas que continuarán profundizando en este diálogo jurisdiccional.