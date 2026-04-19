Una obra clave sobre el diálogo entre cortes: lo presentará Claudia Sbdar en la UBA

En el marco de las jornadas que conmemoran los 20 años de la creación de la doctrina del control de convencionalidad, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires será el escenario para la presentación del primer volumen de la colección “Diálogos de Cortes. Corte federal y Cortes provinciales”. El evento tendrá lugar mañana a las 18. Esta obra, dirigida por la vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Claudia Sbdar, propone un enfoque de vanguardia sobre el intercambio jurisprudencial entre el máximo tribunal de la Nación y las cortes de las provincias y de CABA, bajo la premisa de un federalismo judicial dinámico y respetuoso de las autonomías locales.