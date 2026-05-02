"Free shop y hoteles de lujo": el informe de Adorni reveló los gastos millonarios de una empresa del Estado

El informe de gestión de la Jefatura de Gabinete dejó al descubierto una trama de gastos desmedidos en la empresa estatal Nucleoeléctrica (NASA) entre marzo de 2025 y febrero de 2026. El documento de 58 páginas detalló el uso de tarjetas corporativas para consumos que poco tienen que ver con la energía nuclear: discotecas, free shops, tiendas de ropa económica y de lujo, y hasta peluquerías.