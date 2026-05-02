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"Free shop y hoteles de lujo": el informe de Adorni reveló los gastos millonarios de una empresa del Estado

El informe presentado por Manuel Adorni ante el Congreso destapó un esquema de consumos que incluye desde peluquerías en Madrid hasta servicios de playa en Valencia.

SALIDA. El economista Demian Reidel es uno de los asesores más cercanos al presidente Javier Milei. SALIDA. El economista Demian Reidel es uno de los asesores más cercanos al presidente Javier Milei. FOTO TOMADA DE INFOBAE.COM
Hace 36 Min

Resumen para apurados

  • Manuel Adorni denunció ante el Congreso gastos irregulares en la empresa estatal Nucleoeléctrica (NASA) mediante tarjetas corporativas entre marzo de 2025 y febrero de 2026.
  • El informe de 58 páginas detalla compras en peluquerías, discotecas y tiendas de lujo en el exterior. La actual conducción ordenó auditar los fondos y dar de baja el uso de tarjetas.
  • El escándalo impulsa una revisión de la transparencia en entes públicos. Mientras ex directivos rechazan las acusaciones, el Ejecutivo busca eliminar mecanismos de gasto discrecional.
Resumen generado con IA

El informe de gestión de la Jefatura de Gabinete dejó al descubierto una trama de gastos desmedidos en la empresa estatal Nucleoeléctrica (NASA) entre marzo de 2025 y febrero de 2026. El documento de 58 páginas detalló el uso de tarjetas corporativas para consumos que poco tienen que ver con la energía nuclear: discotecas, free shops, tiendas de ropa económica y de lujo, y hasta peluquerías.

Radiografía del gasto

El listado de consumos es tan extenso como variado. En España, los registros mostraron pagos en la tienda Primark, el supermercado Aldi, y la exclusiva cadena El Corte Inglés. Uno de los puntos más polémicos son los 13 pagos realizados a "Mar y Sombra SL", una empresa de servicios de playa en Valencia. También figuran gastos en peluquerías madrileñas (S Bossi Peluqueros) y el Pub El Pirata.

El descontrol no se limitó a Europa. Se registraron compras en Adidas en los aeropuertos de Estambul e India, consumos en Corea del Sur y alquileres temporarios vía Airbnb en Suiza, Países Bajos y Singapur. Además, el informe revela una práctica inquietante: extracciones de efectivo por más de $50 millones, muchas realizadas en el mismo día y en moneda extranjera.

La defensa de Reidel y la respuesta oficial

Demian Reidel, quien presidía la entidad durante ese periodo, salió al cruce en redes sociales. "Mis resúmenes no muestran ningún gasto personal. Los artículos mezclan datos de las 103 tarjetas de la empresa", resaltó al calificar la asignación de estos gastos a su persona como una muestra de "mala fe absoluta".

Por su parte, el actual presidente de la compañía, Juan Martín Campos, confirmó que ordenó auditar cada peso y discontinuar el sistema de tarjetas. Según Campos, este mecanismo se usaba para sortear el antiguo cepo cambiario, pero que tras la normalización económica, el esquema quedó "obsoleto" y será reemplazado para garantizar la transparencia.

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