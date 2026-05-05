Adorni convocó al Gabinete tras una declaración que lo complica por su casa en un country

En medio de una creciente presión judicial, Manuel Adorni encabezará una reunión de Gabinete este viernes a las 14 en Casa Rosada. La convocatoria surge apenas horas después de que Matías Tabar, el arquitecto a cargo de las reformas en su casa del country Indio Cuá, prestara una declaración ante Comodoro Py que sacudió al entorno oficialista.
Según el testimonio de Tabar, las obras costaron U$S245.000 y fueron abonadas por el funcionario en efectivo (sin facturaciones). El contratista no solo aportó documentación, sino que entregó su teléfono celular para ser peritado, pese a admitir que borró mensajes previos.
Mientras Javier Milei se prepara para viajar a EE.UU. y delega el manejo de la gestión en su hombre de confianza, el Gobierno salió al cruce de las acusaciones. Desde la Jefatura de Gabinete desmintieron las cifras: “Cualquiera que conozca la casa sabe que no vale ese dinero”, afirmaron al sugerir que podrían iniciar acciones legales contra el arquitecto por falso testimonio.