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Adorni convocó al Gabinete tras una declaración que lo complica por su casa en un country

Según el testimonio de Tabar, las obras costaron U$S245.000 y fueron abonadas por el funcionario en efectivo.

Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, en una foto de 2021. Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, en una foto de 2021.
Hace 12 Min

En medio de una creciente presión judicial, Manuel Adorni encabezará una reunión de Gabinete este viernes a las 14 en Casa Rosada. La convocatoria surge apenas horas después de que Matías Tabar, el arquitecto a cargo de las reformas en su casa del country Indio Cuá, prestara una declaración ante Comodoro Py que sacudió al entorno oficialista.

Según el testimonio de Tabar, las obras costaron U$S245.000 y fueron abonadas por el funcionario en efectivo (sin facturaciones). El contratista no solo aportó documentación, sino que entregó su teléfono celular para ser peritado, pese a admitir que borró mensajes previos.

Mientras Javier Milei se prepara para viajar a EE.UU. y delega el manejo de la gestión en su hombre de confianza, el Gobierno salió al cruce de las acusaciones. Desde la Jefatura de Gabinete desmintieron las cifras: “Cualquiera que conozca la casa sabe que no vale ese dinero”, afirmaron al sugerir que podrían iniciar acciones legales contra el arquitecto por falso testimonio.

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