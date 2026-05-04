Alerta por ciclogénesis en Argentina: cuándo llegará y qué regiones serán las más afectadas

El panorama al que evolucionará la proyección para el jueves 7 y el sábado 9 se debe a un centro de baja presión que afectará al este del suelo argentino, principalmente la provincia de Buenos Aires y la costa del norte patagónico. Las precipitaciones durante el proceso de ciclogénesis podrían alcanzar acumulados significativos, con valores estimados entre 50 mm y 100 mm en sectores de la región Pampeana, en línea con las anomalías positivas que muestran los modelos, con excesos superiores a 20 mm a 50 mm respecto a lo normal, según explicaron desde el medio especializado Meteored.