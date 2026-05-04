Alerta por ciclogénesis en Argentina: cuándo llegará y qué regiones serán las más afectadas

Resumen para apurados
- Expertos advierten sobre una ciclogénesis en el este de Argentina entre el 7 y 9 de mayo por un sistema de baja presión que traerá lluvias intensas y ráfagas en Buenos Aires y el sur.
- Tras un inicio de semana estable, el ingreso de aire húmedo desde el norte generará inestabilidad y ráfagas de hasta 100 km/h en zonas costeras y el estuario del Río de la Plata.
- Se prevén lluvias de hasta 100 mm y un marcado descenso térmico tras el temporal. El fenómeno marcará el fin del clima templado, instalando condiciones frías típicas de la época.
El escenario climatológico del lunes contrastará enormemente con el que llegará el fin de semana. La previsión del tiempo advierte una evolución hasta un panorama de inestabilidad, con ráfagas intensas, nubosidad, precipitaciones abundantes y tormentas, así como un marcado descenso de temperatura. Este proceso, denominado ciclogénesis, llegará de forma paulatina a medida que el sistema de alta presión cede en el transcurso de las jornadas.
Mientras que en muchas provincias se registraron heladas generalizadas en el centro y el sur del territorio nacional durante el sábado y el domingo por el ingreso de una masa de aire frío, durante los primeros días de este ciclo la estabilidad volverá a la mayor parte del país para luego retirarse durante el jueves. Esto se debe a un sistema de altas presiones que provoca cielos despejados y vientos débiles, potenciando el enfriamiento nocturno.
El impacto de la llegada de la ciclogénesis
Sin embargo, el modelo de pronóstico del European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) advierte que, a mediados de esta etapa, se registrará un fenómeno atmosférico que llevará un escenario de frío, temporales y corrientes de aire intensas. A partir del martes, el avance de aire más templado y húmedo desde el norte comenzará a generar inestabilidad, con el desarrollo de actividad eléctrica aislada en sectores del Litoral.
El panorama al que evolucionará la proyección para el jueves 7 y el sábado 9 se debe a un centro de baja presión que afectará al este del suelo argentino, principalmente la provincia de Buenos Aires y la costa del norte patagónico. Las precipitaciones durante el proceso de ciclogénesis podrían alcanzar acumulados significativos, con valores estimados entre 50 mm y 100 mm en sectores de la región Pampeana, en línea con las anomalías positivas que muestran los modelos, con excesos superiores a 20 mm a 50 mm respecto a lo normal, según explicaron desde el medio especializado Meteored.
Alerta por ráfagas y brusco descenso térmico
Además, los vientos asociados al sistema podrían intensificarse notablemente, con ráfagas que podrían superar los 80 km/h a 100 km/h en zonas costeras, especialmente sobre el sur bonaerense, el estuario del Río de la Plata y el noreste patagónico.
También las marcas del termómetro variarán durante la segunda mitad de la semana ya que, tras el pulso templado previo a la formación del sistema, se espera un nuevo descenso de temperaturas que podría volver a generar condiciones frías para la época.