Adorni vuelve a las conferencias mientras avanza su causa

La exclusión de la prensa, iniciada el jueves de la semana pasada sin notificación formal, había sido justificada por la Secretaría General de la Presidencia bajo criterios de “seguridad nacional”. El conflicto se originó tras una denuncia de Casa Militar contra dos cronistas de la señal TN por presunto espionaje, luego de que se difundieron imágenes de sectores internos del edificio. Como respuesta, el secretario de Comunicación, Javier Lanari, había ordenado la eliminación de los registros dactilares de los acreditados, lo que obligó a los profesionales a trabajar desde cafeterías cercanas a Plaza de Mayo durante los días de cierre.