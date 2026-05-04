Icardi, a punto de protagonizar "la bomba del mercado": ¿todo depende de la China Suárez?

El delantero, de 33 años, atraviesa una situación contractual sin resolución. Su vínculo con el Galatasaray vence el 30 de junio de 2026 y las negociaciones para renovarlo no prosperaron. El club le ofreció una reducción salarial del 50% en un contrato de dos años, con una temporada adicional opcional, mientras que el jugador pretendía una extensión por dos años sin condicionamientos. Una reunión a principios de febrero terminó sin acuerdo y, según expresó el presidente de la institución, Dursun Özbek, las conversaciones se retomarían al final de la temporada.