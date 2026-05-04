Icardi, a punto de protagonizar "la bomba del mercado": ¿todo depende de la China Suárez?

Resumen para apurados
- Mauro Icardi podría fichar por el Amedspor de Turquía tras finalizar su vínculo con Galatasaray el 30 de junio, ante la falta de acuerdo para renovar su contrato actual.
- El club recién ascendido busca al delantero de 33 años como refuerzo estrella. Icardi rechazó una baja salarial en Galatasaray mientras evalúa ofertas de Europa y México.
- La transferencia sacudiría el mercado turco y marcaría el proyecto ambicioso del Amedspor. La decisión final dependería del acuerdo familiar para mudarse a la ciudad de Diyarbakır.
El mercado de pases en Turquía suma un capítulo inesperado con el nombre de Mauro Icardi como protagonista. El delantero argentino, que finaliza su contrato con el Galatasaray el 30 de junio, todavía no definió su futuro y podría convertirse en la gran sorpresa de la ventana de transferencias.
El Amedspor, club que logró recientemente el ascenso a la Süper Lig por primera vez en su historia, puso en marcha una ambiciosa estrategia de refuerzos y tiene en la mira al atacante. La información fue publicada por el portal Urfanatik y replicada por el sitio Haberler, que calificó la posible operación como “la bomba del mercado en Turquía”.
El interés no es menor. Icardi percibe alrededor de U$S 12 millones por temporada, una cifra que dimensiona el desafío económico que implicaría para el club de Diyarbakır, que busca posicionarse en la máxima categoría con un nombre de proyección internacional.
El Amedspor selló su ascenso el pasado 2 de mayo, tras empatar 3 a 3 ante Iğdır FK en la última fecha de la TFF 1. Lig. El equipo cerró la temporada regular en el segundo puesto, con 74 puntos, y logró el salto a la élite por diferencia de goles en el marcador directo frente a Esenler Erokspor.
Fundado en 1972, el club representa a Diyarbakır, una ciudad de 1,8 millones de habitantes ubicada a orillas del río Tigris, en el sureste de Anatolia. Se trata de uno de los asentamientos humanos continuos más antiguos del mundo y cuenta con murallas de basalto negro declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El Amedspor tiene un fuerte respaldo de la comunidad kurda, tanto dentro como fuera de Turquía.
El ascenso generó repercusión en todo el país. El presidente Recep Tayyip Erdoğan felicitó al club en redes sociales, al igual que los tres grandes del fútbol turco, Fenerbahçe, Galatasaray y Beşiktaş. También se sumaron dirigentes políticos, como la co-líder del partido prokurdo DEM, Tülay Hatimoğulları.
Con ese impulso, la dirigencia comenzó a diseñar un plantel competitivo para la temporada 2026-27. En ese contexto, la posible llegada de Icardi aparece como la pieza central del proyecto, con el objetivo de sostener la categoría y aspirar a posiciones de protagonismo.
El delantero, de 33 años, atraviesa una situación contractual sin resolución. Su vínculo con el Galatasaray vence el 30 de junio de 2026 y las negociaciones para renovarlo no prosperaron. El club le ofreció una reducción salarial del 50% en un contrato de dos años, con una temporada adicional opcional, mientras que el jugador pretendía una extensión por dos años sin condicionamientos. Una reunión a principios de febrero terminó sin acuerdo y, según expresó el presidente de la institución, Dursun Özbek, las conversaciones se retomarían al final de la temporada.
En paralelo, Icardi fue perdiendo continuidad en el equipo, lo que alimenta la posibilidad de una salida. Desde su llegada en 2022 a préstamo desde el Paris Saint-Germain y su compra definitiva en julio de 2023 por 10 millones de euros, el atacante acumuló cinco títulos y podría sumar un sexto si el Galatasaray se consagra en la liga, donde lidera con cuatro puntos de ventaja sobre el Fenerbahce.
Con la ficha en su poder a partir de mitad de año, el delantero despertó el interés de varios clubes, entre ellos Juventus, Milan, Napoli, Elche, Oviedo y el América de México. También fue mencionado en el radar de River Plate.
En ese escenario, la irrupción del Amedspor añade un condimento inesperado. En Turquía, además, surge un interrogante que trasciende lo deportivo: si Icardi y su pareja, María Eugenia Suárez, estarán dispuestos a mudarse a Diyarbakır, a unos 1500 kilómetros de Estambul, para iniciar una nueva etapa. La incógnita alimenta la expectativa en torno a una posible transferencia que podría sacudir el mercado.