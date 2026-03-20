La China Suárez y Mauro Icardi viajaron de urgencia al país: ¿cuál fue el motivo?

Según reveló Guido Záffora en El Diario de Mariana, la estadía será breve: apenas seis días, con regreso previsto a Estambul el 25. Durante ese tiempo, la pareja se instalará en su casa de zona Norte, conocida como “la casa de los sueños”. Mientras tanto, Wanda Nara está de vacaciones en las islas Maldivas junto a su pareja Miguel Migueles.