La China Suárez y Mauro Icardi viajaron de urgencia al país: ¿cuál fue el motivo?

"La China" Suárez y Mauro Icardi hicieron un parate en un su idílica vida en Estambul para viajar a Argentina tras la eliminación del Galatasaray de la Champions League. La decisión se debería a un nuevo frente judicial que complica al delantero del club turco.
Según reveló Guido Záffora en El Diario de Mariana, la estadía será breve: apenas seis días, con regreso previsto a Estambul el 25. Durante ese tiempo, la pareja se instalará en su casa de zona Norte, conocida como “la casa de los sueños”. Mientras tanto, Wanda Nara está de vacaciones en las islas Maldivas junto a su pareja Miguel Migueles.
El motivo detrás del viaje relámpago de "La China" Suárez y Mauro Icardi a Argentina
El trasfondo del conflicto es estrictamente judicial. Según informaron en un programa de América, el juez Adrián Hagopián dictó una medida cautelar vinculada a la cuota alimentaria que involucra a Icardi. “Tiene que pagar o pagar”, señalaron al aire, subrayando el peso de la resolución.
Aunque al principio hubo inquietud —incluso se especuló con la posibilidad de que no pudiera volver a salir del país— el futbolista obtuvo una autorización clave. “Hagopián lo autorizó a que venga y se vaya. Es una autorización previa”, explicaron, lo que llevó cierta tranquilidad a su entorno.
En paralelo, continúa el conflicto con Wanda Nara, especialmente en lo relacionado con la organización familiar. Uno de los principales focos de tensión está vinculado a la escolaridad de sus hijas. “Wanda le dijo al juez: ‘está perfecto, yo le doy las nenas, pero que vayan al colegio’”, contaron.
El planteo de Icardi era que, debido a la brevedad de la estadía y la coincidencia con un feriado, las niñas no asistieran. Sin embargo, Wanda mantuvo una postura firme, sumando un nuevo episodio de tensión en una relación que sigue sin encontrar calma.