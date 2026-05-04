La Justicia concluyó que Pity Álvarez está en condiciones mentales de afrontar un juicio y le puso fecha al debate

La defensa, por su parte, sostuvo una postura contraria. Planteó que los informes no garantizan certeza sobre el desempeño mental del músico a lo largo de un juicio extenso, y advirtió que el cuadro podría ser más severo, encuadrado como un trastorno neurocognitivo mayor de grado leve. En ese marco, solicitó la realización de una evaluación neuropsicológica específica y alertó sobre el riesgo de avanzar con el proceso contra una persona que podría no estar en condiciones de afrontarlo.