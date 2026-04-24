Pity Álvarez habló de su paso por la cárcel y afirmó: "Me bajó un poquito los humitos"

En una entrevista con Andy Kusnetzoff en “Perros de la Calle”, por Urbana Play, Álvarez se refirió a ese período como un punto de inflexión. “No, creo que estuvo bueno. Eh, me hacía falta, me parece. Me bajó un poquito los humitos, ¿viste?”, expresó. Y agregó: “Capaz que estaba muy... no sé. No me daba cuenta, pero hacía muchas boludeces. Y, este, y bueno, acción, reacción, ¿no? Eh, me las mandé y las tuve que pagar”.