EEUU e Irán intercambiaron disparos mientras aumentan las tensiones en Ormuz

Más tarde, el presidente Donald Trump afirmó que fueron derribadas siete embarcaciones iraníes y sostuvo que, salvo un buque vinculado a Corea del Sur, no se registraron daños de consideración durante los incidentes en la zona. “Hemos derribado siete lanchas rápidas, o como ellos las llaman, ‘lanchas veloces’. Es todo lo que les queda”, declaró.