EEUU e Irán intercambiaron disparos mientras aumentan las tensiones en Ormuz

Resumen para apurados
- EE.UU. destruyó embarcaciones iraníes este lunes en el estrecho de Ormuz en respuesta a ataques con drones y misiles contra buques militares y mercantes por parte de Teherán.
- Mediante el 'Proyecto Libertad', helicópteros Apache repelieron una ofensiva coordinada. El incidente coincide con explosiones en buques comerciales cerca de los Emiratos Árabes.
- Trump advirtió con 'borrar' a Irán si persisten los ataques, dejando el futuro entre un acuerdo de buena fe o la guerra total para garantizar el tráfico en el golfo Pérsico.
La tensión en el estrecho de Ormuz escaló este lunes luego de que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos destruyeran pequeñas embarcaciones iraníes, tras un ataque atribuido a Teherán contra buques estadounidenses y embarcaciones mercantes que transitaban por la estratégica vía marítima.
El jefe del Comando Central de Estados Unidos, el almirante Bradley Cooper, informó que las fuerzas estadounidenses atacaron seis pequeñas embarcaciones iraníes con helicópteros Apache y SH-60 Seahawk, luego de que Irán lanzara “múltiples misiles de crucero, drones y pequeñas embarcaciones” contra buques de la Marina estadounidense y barcos comerciales bajo protección militar.
Los enfrentamientos coincidieron con varios incidentes reportados en aguas cercanas. Un buque vinculado a Corea del Sur registró una explosión e incendio, mientras que otras embarcaciones informaron impactos de proyectiles y focos de incendio en distintos puntos próximos a Emiratos Árabes Unidos. En todos los casos reportados, las tripulaciones resultaron ilesas.
Más tarde, el presidente Donald Trump afirmó que fueron derribadas siete embarcaciones iraníes y sostuvo que, salvo un buque vinculado a Corea del Sur, no se registraron daños de consideración durante los incidentes en la zona. “Hemos derribado siete lanchas rápidas, o como ellos las llaman, ‘lanchas veloces’. Es todo lo que les queda”, declaró.
Trump también endureció su discurso contra Teherán y advirtió que las fuerzas iraníes serán “borradas de la faz de la Tierra” si intentan atacar barcos estadounidenses en el estrecho de Ormuz o en el golfo Pérsico. Además, planteó que la situación abre dos caminos: alcanzar un acuerdo “de buena fe” o retomar operaciones militares.
En paralelo, Cooper explicó que Estados Unidos no realiza escoltas militares formales a buques mercantes, sino que desplegó un esquema de defensa de múltiples capas con barcos, helicópteros, aeronaves, sistemas de alerta temprana y guerra electrónica. En ese marco, indicó que Washington habilitó un corredor de circulación “de un solo sentido” para facilitar la salida de embarcaciones comerciales que permanecían retenidas en el Golfo Pérsico.
La operación forma parte del denominado “Proyecto Libertad”, un dispositivo desplegado para garantizar el tránsito marítimo en la zona, con destructores de misiles guiados, más de 100 aeronaves terrestres y marítimas, plataformas no tripuladas multidominio y 15.000 efectivos.
La nueva escalada se produjo después de que el comandante en jefe del ejército iraní, Amir Hatami, advirtiera que cualquier intento de portaaviones estadounidenses de acercarse al estrecho de Ormuz sería respondido con fuerza y asegurara que Irán desplegó misiles de crucero y drones de combate en la zona, consignó la cadena CNN.