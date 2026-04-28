Fuerte movimiento en el mercado internacional: Emiratos Árabes Unidos dejará la OPEP desde mayo

En ese contexto, el barril de petróleo brent para entrega en junio ampliaba su suba hasta acercarse al 3% y superaba los U$S111 a primera hora de la rueda, aunque luego moderó el avance hasta ubicarse en torno a los U$S110, en medio del estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos (EEUU) e Irán y con el estrecho de Ormuz cerrado.