Fuerte movimiento en el mercado internacional: Emiratos Árabes Unidos dejará la OPEP desde mayo

Resumen para apurados
- Emiratos Árabes Unidos anunció este martes su salida de la OPEP y OPEP+ desde el 1 de mayo, para priorizar su estrategia energética nacional y acelerar inversiones propias.
- La decisión surge por las tensiones en el golfo Pérsico y el cierre del estrecho de Ormuz, sumado al estancamiento de las negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán.
- El anuncio impulsó el precio del crudo Brent por encima de los U$S 111, marcando un cambio estructural en el mercado petrolero global y en la influencia de la alianza con Rusia.
Emiratos Árabes Unidos anunció que dejará de integrar la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la alianza OPEP+, de la que también participa Rusia, a partir del 1 de mayo. La decisión fue comunicada este martes por la agencia oficial de noticias emiratí.
“Esta decisión refleja la visión estratégica y económica a largo plazo de Emiratos Árabes Unidos y la evolución de su perfil energético, especialmente la aceleración de las inversiones en la producción energética nacional”, señaló la agencia Wam. Además, atribuyó la salida a “las perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz”.
En ese contexto, el barril de petróleo brent para entrega en junio ampliaba su suba hasta acercarse al 3% y superaba los U$S111 a primera hora de la rueda, aunque luego moderó el avance hasta ubicarse en torno a los U$S110, en medio del estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos (EEUU) e Irán y con el estrecho de Ormuz cerrado.
En el arranque de este martes, el brent, referencia para Europa, llegó a cotizar a U$S111,32 por barril, con un incremento cercano al 3%.
Sin embargo, según datos de Bloomberg recogidos por la agencia EFE, hacia las 8.15 el precio se desaceleraba y registraba una suba del 1,69 %, hasta los U$S110,06, en el mercado de futuros de Londres, según consignó la cadena DW.
De esta forma, el brent sostiene la tendencia alcista iniciada la semana pasada, impulsada por la falta de avances en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán.
El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el sábado que Irán presentó una nueva propuesta de negociación, aunque advirtió que no tiene apuro por concretar un nuevo acuerdo.