Secciones
Mundo

Fuerte movimiento en el mercado internacional: Emiratos Árabes Unidos dejará la OPEP desde mayo

La decisión, anunciada por la agencia oficial, responde a una estrategia energética de largo plazo y a tensiones en el golfo Pérsico.

El tráfico de petróleo crudo. El tráfico de petróleo crudo.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Emiratos Árabes Unidos anunció este martes su salida de la OPEP y OPEP+ desde el 1 de mayo, para priorizar su estrategia energética nacional y acelerar inversiones propias.
  • La decisión surge por las tensiones en el golfo Pérsico y el cierre del estrecho de Ormuz, sumado al estancamiento de las negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán.
  • El anuncio impulsó el precio del crudo Brent por encima de los U$S 111, marcando un cambio estructural en el mercado petrolero global y en la influencia de la alianza con Rusia.
Resumen generado con IA

Emiratos Árabes Unidos anunció que dejará de integrar la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la alianza OPEP+, de la que también participa Rusia, a partir del 1 de mayo. La decisión fue comunicada este martes por la agencia oficial de noticias emiratí.

“Esta decisión refleja la visión estratégica y económica a largo plazo de Emiratos Árabes Unidos y la evolución de su perfil energético, especialmente la aceleración de las inversiones en la producción energética nacional”, señaló la agencia Wam. Además, atribuyó la salida a “las perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz”.

Irán ofrece reabrir el estrecho de Ormuz si Trump levanta su bloqueo

Irán ofrece reabrir el estrecho de Ormuz si Trump levanta su bloqueo

En ese contexto, el barril de petróleo brent para entrega en junio ampliaba su suba hasta acercarse al 3% y superaba los U$S111 a primera hora de la rueda, aunque luego moderó el avance hasta ubicarse en torno a los U$S110, en medio del estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos (EEUU) e Irán y con el estrecho de Ormuz cerrado.

En el arranque de este martes, el brent, referencia para Europa, llegó a cotizar a U$S111,32 por barril, con un incremento cercano al 3%.

Sin embargo, según datos de Bloomberg recogidos por la agencia EFE, hacia las 8.15 el precio se desaceleraba y registraba una suba del 1,69 %, hasta los U$S110,06, en el mercado de futuros de Londres, según consignó la cadena DW.

Trump dice que “no tiene apuro” en negociar con Irán

Trump dice que “no tiene apuro” en negociar con Irán

De esta forma, el brent sostiene la tendencia alcista iniciada la semana pasada, impulsada por la falta de avances en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el sábado que Irán presentó una nueva propuesta de negociación, aunque advirtió que no tiene apuro por concretar un nuevo acuerdo.

Temas IránDonald Trumpagencia EfeEstados UnidosEmiratos Árabes UnidosGuerra en Medio Oriente
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Trump canceló negociaciones con Irán en medio de la tregua

Trump canceló negociaciones con Irán en medio de la tregua

Guerra en Medio Oriente: Trump anunció que la tregua con Irán se extiende a pedido de Pakistán

Guerra en Medio Oriente: Trump anunció que la tregua con Irán se extiende a pedido de Pakistán

Conflicto en Medio Oriente: Donald Trump dijo que Irán hizo una nueva propuesta tras cancelar el viaje de enviados a Pakistán

Conflicto en Medio Oriente: Donald Trump dijo que Irán hizo una nueva propuesta tras cancelar el viaje de enviados a Pakistán

EEUU despliega un tercer portaviones en Medio Oriente y eleva la presión sobre Irán

EEUU despliega un tercer portaviones en Medio Oriente y eleva la presión sobre Irán

EEUU e Irán envían delegaciones a Pakistán y crecen las expectativas por retomar las negociaciones

EEUU e Irán envían delegaciones a Pakistán y crecen las expectativas por retomar las negociaciones

Lo más popular
“Soy el presidente que menos gana en América”, dijo Milei en la cena de la Fundación Libertad
1

“Soy el presidente que menos gana en América”, dijo Milei en la cena de la Fundación Libertad

Cuando el principal obstáculo no es el dinero: la clave para acceder a la casa propia en 12 meses
2

Cuando el principal obstáculo no es el dinero: la clave para acceder a la casa propia en 12 meses

Juicio por el caso Lebbos: “¿Quién encubriría a un sanguchero?”, planteó la defensa de Soto
3

Juicio por el caso Lebbos: “¿Quién encubriría a un sanguchero?”, planteó la defensa de Soto

El tiempo en Tucumán: el cielo se mantendrá cubierto y el frío se hará sentir este martes
4

El tiempo en Tucumán: el cielo se mantendrá cubierto y el frío se hará sentir este martes

“Todos los caminos conducen a Soto”: el fiscal pidió perpetua por el crimen de Paulina Lebbos
5

“Todos los caminos conducen a Soto”: el fiscal pidió perpetua por el crimen de Paulina Lebbos

Ranking notas premium
Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada
1

Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada

El ex defensor del Pueblo Eduardo Cobos desmiente las cifras de empleados que se difunden
2

El ex defensor del Pueblo Eduardo Cobos desmiente las cifras de empleados que se difunden

San Martín mordió la banquina en Carlos Casares y Agropecuario le dio una lección de ascenso
3

San Martín mordió la banquina en Carlos Casares y Agropecuario le dio una lección de ascenso

De capitán de Los Pumitas a dejar el rugby en pleno crecimiento: la historia de Santiago Guzmán
4

De capitán de Los Pumitas a dejar el rugby en pleno crecimiento: la historia de Santiago Guzmán

La Legislatura debatirá Ficha Limpia este jueves: ¿Quiénes no podrían ser candidatos?
5

La Legislatura debatirá "Ficha Limpia" este jueves: ¿Quiénes no podrían ser candidatos?

Más Noticias
Qué más falla en las inundaciones: el rol del agro y la responsabilidad por los desmontes

Qué más falla en las inundaciones: el rol del agro y la responsabilidad por los desmontes

El tiempo en Tucumán: el cielo se mantendrá cubierto y el frío se hará sentir este martes

El tiempo en Tucumán: el cielo se mantendrá cubierto y el frío se hará sentir este martes

Caso Lebbos: “Se eligió a dedo a quién acusar para que la causa no prescribiera”, dijo la defensa de Kaleñuk

Caso Lebbos: “Se eligió a dedo a quién acusar para que la causa no prescribiera”, dijo la defensa de Kaleñuk

Cuando el principal obstáculo no es el dinero: la clave para acceder a la casa propia en 12 meses

Cuando el principal obstáculo no es el dinero: la clave para acceder a la casa propia en 12 meses

Cuántas flexiones hay que hacer por día para ganar masa muscular, según especialistas

Cuántas flexiones hay que hacer por día para ganar masa muscular, según especialistas

“Soy el presidente que menos gana en América”, dijo Milei en la cena de la Fundación Libertad

“Soy el presidente que menos gana en América”, dijo Milei en la cena de la Fundación Libertad

“Todos los caminos conducen a Soto”: el fiscal pidió perpetua por el crimen de Paulina Lebbos

“Todos los caminos conducen a Soto”: el fiscal pidió perpetua por el crimen de Paulina Lebbos

Juicio por el caso Lebbos: “¿Quién encubriría a un sanguchero?”, planteó la defensa de Soto

Juicio por el caso Lebbos: “¿Quién encubriría a un sanguchero?”, planteó la defensa de Soto

Comentarios