La Casa Blanca da por terminada la guerra con Irán: "Las hostilidades han cesado"

Esa norma, sancionada durante la guerra de Vietnam para reforzar el control del Congreso sobre las decisiones bélicas, establece que el presidente debe poner fin al uso de las Fuerzas Armadas en ese plazo, salvo que el Poder Legislativo declare formalmente la guerra o autorice una prórroga de hasta 30 días para una retirada ordenada. Ninguna de esas opciones prosperó: el Senado rechazó por sexta vez un intento demócrata de frenar el conflicto y los legisladores dejaron Washington ese mismo día por una semana de receso.