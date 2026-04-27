Irán propuso a Estados Unidos reabrir Ormuz y dejar para después la negociación nuclear

De acuerdo con fuentes citadas por Axios, Araqchí expuso este plan durante sus reuniones en Islamabad y dejó en claro ante mediadores pakistaníes, egipcios, turcos y cataríes que dentro del liderazgo iraní no existe consenso sobre cómo responder a las exigencias de Washington para suspender el enriquecimiento de uranio durante al menos una década y retirar del país el uranio enriquecido.