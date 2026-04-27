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Irán propuso a Estados Unidos reabrir Ormuz y dejar para después la negociación nuclear

Teherán acercó una nueva oferta que incluye el fin de la guerra y la reapertura del estrecho.

TRÁFICO. Estrecho de Ormuz. TRÁFICO. Estrecho de Ormuz.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Irán propuso a EE.UU. reabrir el estrecho de Ormuz y finalizar la guerra, postergando la negociación nuclear. Donald Trump analizará hoy la oferta transmitida por mediadores.
  • El canciller iraní presentó el plan en Islamabad. La falta de consenso interno en Teherán sobre el uranio motivó esta oferta que busca levantar el bloqueo naval estadounidense.
  • La Casa Blanca evalúa si priorizar el cese del fuego sobre la desnuclearización. El resultado definirá la estabilidad del comercio marítimo y la presión económica regional.
Resumen generado con IA

Irán acercó a Estados Unidos (EEUU) una nueva propuesta de negociación que contempla la reapertura del estrecho de Ormuz, el fin de la guerra y la postergación para una etapa posterior de las conversaciones sobre el programa nuclear iraní, según informó el portal Axios.

El medio citó a un funcionario estadounidense y a otras dos fuentes con conocimiento del asunto. De acuerdo con esas versiones, el presidente Donald Trump tiene previsto analizar este lunes junto a su equipo el actual estancamiento de las negociaciones y evaluar los próximos pasos.

En paralelo, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, calificó como “muy buena” su visita de este fin de semana a Islamabad y aseguró que allí se revisaron las “condiciones específicas” bajo las cuales “pueden continuar las negociaciones entre Irán y Estados Unidos”.

Según la agencia iraní IRNA, el jefe de la diplomacia persa, que ya se encuentra en San Petersburgo, sostuvo que esas condiciones planteadas por Teherán “son muy importantes”, aunque evitó dar precisiones sobre su contenido.

De acuerdo con fuentes citadas por Axios, Araqchí expuso este plan durante sus reuniones en Islamabad y dejó en claro ante mediadores pakistaníes, egipcios, turcos y cataríes que dentro del liderazgo iraní no existe consenso sobre cómo responder a las exigencias de Washington para suspender el enriquecimiento de uranio durante al menos una década y retirar del país el uranio enriquecido.

La propuesta iraní fue transmitida a través de mediadores pakistaníes, aunque todavía no está claro si la Casa Blanca está dispuesta a evaluarla, consignó la cadena DW, con información de agencias internacionales. 

La oferta contempla una extensión prolongada del alto el fuego o incluso un acuerdo definitivo para poner fin a la guerra, mientras que las negociaciones nucleares quedarían para una instancia posterior, una vez reabierto el estrecho de Ormuz y levantado el bloqueo implementado por Washington sobre los buques que intentan ingresar o salir de puertos iraníes.

Mientras tanto, Trump dejó entrever este domingo en una entrevista con Fox News que busca sostener el bloqueo naval sobre Irán, con la expectativa de que la presión económica fuerce a Teherán a ceder en las próximas semanas.

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