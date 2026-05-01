Irán desmiente rumores sobre la salud de Mojtaba Jamenei: “Está en buen estado y ejerce plenamente sus funciones”

Resumen para apurados
- Mohsen Qomi desmintió este viernes en Irán los rumores sobre la salud del líder supremo Mojtaba Jamenei, asegurando que ejerce sus funciones plenamente y con total normalidad.
- Jamenei asumió en marzo tras morir su padre en un bombardeo. Pese a que fue herido previamente, el gobierno afirma que lidera activamente todas las decisiones de Estado en Irán.
- La ausencia de apariciones públicas del líder alimenta especulaciones. El desmentido oficial busca frenar la incertidumbre y contrarrestar la influencia de fuerzas extranjeras.
Un alto funcionario iraní salió este viernes a desmentir las versiones que ponen en duda el estado de salud del líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, y afirmó que se encuentra en buenas condiciones y ejerciendo plenamente sus funciones.
Se trata de Mohsen Qomi, subdirector de Asuntos Internacionales de la Oficina del Líder Supremo, quien aseguró que Jamenei “participa activamente en la toma de decisiones y la gestión de los asuntos de Estado”, según declaraciones difundidas por la agencia semioficial Tasnim News Agency.
El funcionario rechazó de plano las informaciones que circulan sobre un supuesto deterioro en la salud del dirigente. “Son rumores difundidos por fuerzas hostiles”, sostuvo Qomi, al tiempo que consideró que estas versiones buscan generar incertidumbre y promover intereses ajenos al país, de acuerdo con un cable reproducido por la agencia Xinhua.
Mojtaba Jamenei asumió como líder supremo a principios de marzo, tras ser designado por la Asamblea de Expertos, en reemplazo de su padre, Ali Jamenei, quien murió el 28 de febrero en Teherán durante un ataque aéreo atribuido a fuerzas estadounidenses e israelíes.
El mes pasado, autoridades iraníes habían reconocido que el actual líder había resultado herido en un ataque, aunque aclararon que se encontraba en condiciones de continuar al frente del país.
Desde su asunción, emitió varias declaraciones oficiales, aunque hasta el momento no ha reaparecido públicamente, lo que había alimentado las especulaciones sobre su estado de salud.