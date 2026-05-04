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Destructores de EEUU escoltan buques en Ormuz tras reportes sobre un ataque de Irán

El Comando Central estadounidense informó que dos naves antimisiles facilitaron el paso de mercantes por el estrecho. En paralelo, Washington negó que una de sus embarcaciones haya sido alcanzada.

Destructores de misiles guiados de la Marina estadounidense están operando actualmente en el Golfo Arábigo, dijo el Comando Central de EEUU. FOTO X Destructores de misiles guiados de la Marina estadounidense están operando actualmente en el Golfo Arábigo, dijo el Comando Central de EEUU. FOTO X
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Este lunes, el Comando Central de EE.UU. escoltó con destructores a dos buques mercantes en el estrecho de Ormuz para romper el bloqueo iraní bajo la operación Proyecto Libertad.
  • La maniobra ocurre tras reportes de ataques iraníes desmentidos por Washington. En tanto, Emiratos Árabes denunció agresiones con drones contra un petrolero en la zona estratégica.
  • La escalada militar en Ormuz pone en riesgo el comercio global de crudo. Pese a las presiones de Trump, Irán insta a negociar mientras persiste la tensión por el programa nuclear.
Resumen generado con IA

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) comunicó este lunes que dos destructores antimisiles facilitaron el paso de dos buques mercantes estadounidenses por el estrecho de Ormuz, en lo que definió como un “primer paso” dentro de la operación anunciada por Donald Trump para habilitar la circulación de embarcaciones retenidas por el bloqueo iraní.

Según detalló el Mando Central de EEUU en X, los barcos militares “se encuentran actualmente operando en el Golfo Arábigo tras atravesar el estrecho de Ormuz en apoyo del Proyecto Libertad”, en alusión a la misión de escolta impulsada por Trump.

La comunicación oficial se produjo poco después de que las Fuerzas Armadas estadounidenses negaran que una de sus embarcaciones hubiera sido atacada al intentar cruzar la estratégica vía de transporte de crudo y mercancías, cuyo tránsito fue interrumpido por Irán en represalia por la guerra lanzada por EEUU e Israel.

En ese contexto, el Ejército de Estados Unidos rechazó este lunes la versión de un medio iraní que había informado sobre un supuesto ataque contra uno de sus buques en el estrecho de Ormuz, mientras escolta a naves bloqueadas en el Golfo.

“Ningún navío de la Marina de Estados Unidos ha sido atacado. Las fuerzas estadounidenses sostienen el Proyecto Libertad y mantienen un bloqueo a los puertos iraníes”, señaló en X el Comando Central, responsable de las operaciones militares en Oriente Medio.

Por su parte, Emiratos Árabes Unidos aseguró el lunes que Irán lanzó dos drones contra un petrolero de su compañía nacional Adnoc en el estrecho de Ormuz, y condenó la acción.

“Apuntar contra la navegación comercial y utilizar el estrecho de Ormuz como medio de coerción económica o de chantaje constituye un acto de piratería por parte del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores emiratí, al precisar que el ataque no dejó heridos.

En paralelo, Irán instó este lunes a Estados Unidos a “adoptar un enfoque razonable” y dejar de lado sus “exigencias excesivas”, luego de recibir una respuesta de Washington a su nueva propuesta en el marco de las negociaciones de paz entre ambos países.

“En esta etapa, nuestra prioridad es poner fin a la guerra”, afirmó en una conferencia de prensa el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baqai.

“No podemos ignorar las lecciones del pasado. Hemos negociado en dos ocasiones sobre los aspectos nucleares y, al mismo tiempo, hemos sido atacados por Estados Unidos”, añadió el vocero en declaraciones transmitidas por la televisión estatal, consignó el sitio DW, con base en informaciones de agencias internacionales. 

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