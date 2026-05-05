Un matemático reveló cuánto hay que gastar para llenar el álbum del Mundial 2026

Cómo se calcula cuánto cuesta completar el álbum de figuritas del Mundial

La comprensión de este fenómeno aleatorio se puede resolver mediante lógica de dados. Puccio aclara que “en promedio se necesitan seis tiradas para ver un uno por primera vez. Imagínate que en vez de un dado con seis caras, tenés un álbum con seis figuritas totales y casi lo terminaste. Te falta solo la última para ganar. Imaginemos que la figurita se compran de a una nada más. ¿Cuántas hay que comprar en promedio para obtener esa figurita que nos falta? Bueno, las chances de que te toque la que querés son una en seis, igual que tirar el dado de seis caras hasta que te salga el uno. Entonces, para completar este último paso, tendrías que comprar en promedio seis figuritas. Miremos el paso anterior. Cuando solo tenías cuatro figuritas en tu álbum de seis".