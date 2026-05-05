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Un matemático reveló cuánto hay que gastar para llenar el álbum del Mundial 2026

La estadística que ofrece Puccio da una respuesta certera mediante un cálculo específico. “Lo que podemos calcular es cuántos paquetes harían falta en promedio”.

Un matemático reveló cuánto hay que gastar para llenar el álbum del Mundial 2026 Albúm de Panini
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El matemático Teo López Puccio calculó que completar el álbum Panini del Mundial 2026 requiere, en promedio, 1.045 paquetes, con un costo total estimado de 2.090.000 pesos.
  • Mediante lógica estadística y progresión aritmética, el experto explicó que la dificultad crece al llenar los 980 casilleros. Citó casos como el de Spreen, quien usó 800 paquetes.
  • El análisis revela el alto impacto económico para coleccionistas sin intercambios. Esta cifra sirve como referencia de mercado y guía para los fanáticos ante el próximo evento mundial.
Resumen generado con IA

Panini lanzó una nueva colección de figuritas oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esto generó dudas económicas entre coleccionistas: ¿cuánto sería el costo total para completar el álbum? Teo López Puccio, matemático y columnista de varios streams, explicó cuál es la probabilidad de completar esta colección sin intercambios.

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La estadística que ofrece Puccio da una respuesta certera mediante un cálculo específico. “Lo que podemos calcular es cuántos paquetes harían falta en promedio”. De esta manera inicia la explicación, que llamó la atención de varios fanáticos por el monto final.

Cómo se calcula cuánto cuesta completar el álbum de figuritas del Mundial

 La comprensión de este fenómeno aleatorio se puede resolver mediante lógica de dados. Puccio aclara que “en promedio se necesitan seis tiradas para ver un uno por primera vez. Imagínate que en vez de un dado con seis caras, tenés un álbum con seis figuritas totales y casi lo terminaste. Te falta solo la última para ganar. Imaginemos que la figurita se compran de a una nada más. ¿Cuántas hay que comprar en promedio para obtener esa figurita que nos falta? Bueno, las chances de que te toque la que querés son una en seis, igual que tirar el dado de seis caras hasta que te salga el uno. Entonces, para completar este último paso, tendrías que comprar en promedio seis figuritas. Miremos el paso anterior. Cuando solo tenías cuatro figuritas en tu álbum de seis".

Tras restar espacios vacíos, la dificultad de hallar piezas nuevas aumenta. El experto señala: “La cantidad de figuritas que necesitamos para poner una más en el álbum es, en promedio, 6 sobre 2”. Aquella progresión aritmética define el esfuerzo requerido por cada usuario.

Cuánto cuesta en total 

Un ejemplar moderno contiene 980 casilleros destinados a la serie completa. Puccio afirma que esta cifra exige comprar “7.315 figuritas o 1.045 paquetes”. El desembolso monetario alcanzaría los “2.090.000 pesos”, según costos actuales.

Existen evidencias empíricas obtenidas mediante testeos realizados gracias a creadores digitales. El joven Spreen terminó su objetivo utilizando apenas 800 paquetes durante cierta transmisión. Aquella marca se sitúa “por debajo de la media” calculada inicialmente. Los datos demuestran que el sistema simplificado funciona adecuadamente para predecir gastos.

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