¿Cuánto sabés de los Mundiales? Poné a prueba tu conocimiento con esta trivia interactiva

Resumen para apurados
- Se lanzó una trivia interactiva de 15 preguntas sobre la historia de los Mundiales, desde Uruguay 1930 hasta la consagración argentina en Qatar 2022, para desafiar a los fanáticos.
- El cuestionario recorre récords, goles icónicos y hitos de la FIFA. Argentina ocupa un rol central tras su último título, sumando datos de selecciones que rompieron la lógica mundial.
- Esta iniciativa busca mantener vigente la pasión futbolera y repasar la épica del torneo, mientras crece la expectativa por la próxima Copa del Mundo 2026 en Norteamérica.
Desde aquel primer torneo en 1930 hasta la consagración de la "Scaloneta" en Qatar 2022, la historia de los Mundiales está llena de momentos inolvidables, récords difíciles de igualar y detalles que no siempre quedan en la memoria colectiva.
Algunos datos son parte del conocimiento popular -los campeones, las finales, los goles más icónicos-, pero otros requieren un ojo más fino: goleadores inesperados, selecciones que rompieron la lógica o hitos que marcaron un antes y un después en la competencia organizada por la FIFA.
En ese recorrido, Argentina ocupa un lugar central, no solo por sus títulos, sino también por partidos que quedaron grabados en la historia del fútbol mundial. Sin embargo, el desafío va más allá del orgullo nacional: incluye preguntas sobre distintas épocas, continentes y protagonistas.
Para los fanáticos que creen saberlo todo -y también para quienes quieren poner a prueba su memoria-, esta trivia propone un recorrido por algunos de los datos más interesantes de la Copa del Mundo.
¿Te animás a responder?