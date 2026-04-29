</div> </div> </div> </div> <div id="fin_de_nota"></div> <div class="row justify-content-center"> <div class="col-xl-10"> <div class="articleBody mrf-article-body" id="textFinish"> <div class="panel"> <span class="line"></span> <span class="ptitle"><i class="icon-tag-light"></i>Temas</span> <a href="https://www.lagaceta.com.ar/tags/1062/seleccion-argentina-futbol">Selección Argentina de fútbol</a><a href="https://www.lagaceta.com.ar/tags/1261/mexico">México</a><a href="https://www.lagaceta.com.ar/tags/1378/canada">Canadá</a><a href="https://www.lagaceta.com.ar/tags/14892/estados-unidos">Estados Unidos</a><a href="https://www.lagaceta.com.ar/tags/250963/mundial-2026">Mundial 2026</a> </div> <div class="tools"> <div class="left"> <span class="size sizeText" id="resize1" onclick="resizeInit(this)" data-customTooltip="Tamaño de Texto"> <i class="icon-text-size-regular"></i> Tamaño texto <div class="range down"> <input type="range" min="0" max="30" step="10" class="slider" name="myRange2" id="myRange2" value="0" onchange="resize(this)"> </div> </span> <span onclick="share('https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lagaceta.com.ar%2Fnota%2F1134660%2Fdeportes%2Fcuanto-sabes-mundiales-pone-prueba-tu-conocimiento-esta-trivia-interactiva.html%3Futm_source%3DFacebook%26utm_medium%3DSocial%26utm_campaign%3Dbotondesktop');sendShareCl(1134660,1)"><i class="icon-facebook-brands"></i></span> <a title="Compartir en Whatsapp" href="https://api.whatsapp.com/send?text=¿Cuánto sabés de los Mundiales? Poné a prueba tu conocimiento con esta trivia interactiva https%3A%2F%2Fwww.lagaceta.com.ar%2Fnota%2F1134660%2Fdeportes%2Fcuanto-sabes-mundiales-pone-prueba-tu-conocimiento-esta-trivia-interactiva.html%3Futm_source%3DWhatsapp%26utm_medium%3DSocial%26utm_campaign%3Dbotondesktop" target="_blank" onclick="sendShareCl(1134660,3)"><i class="icon-whatsapp-brands"></i></a> <span onclick="showModal('mshare')"><i class="icon-share-regular"></i></span> </div> <div class="right"> <span onclick="ScrollToResolver('comments')" id="iCommentsDown" style="cursor: pointer;"><span><i class="icon-comments-light"></i> Comentarios <span style="margin-left: 0; border: none;" class="js-comment-count"></span></span></span> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> </div> <div class="col-xl-10"> <div class="more" data-mrf-recirculation="notas-relacionadas"> <div class="titleHead small"> <span>NOTICIAS RELACIONADAS</span> </div> <div class="card"> <div class="image"> <img alt="El fútbol sudamericano se expande: Conmebol proyecta la creación de un nuevo torneo de clubes" width="191" height="128" src="https://img.lagaceta.com.ar/fotos/notas/2026/04/22/191x128_futbol-sudamericano-se-expande-conmebol-proyecta-creacion-nuevo-torneo-clubes-1133718-144557.webp" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low"> </div> <div class="text"> <h2><a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1133718/deportes/futbol-sudamericano-se-expande-conmebol-proyecta-creacion-nuevo-torneo-clubes.html">El fútbol sudamericano se expande: Conmebol proyecta la creación de un nuevo torneo de clubes</a></h2> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="card"> <div class="image"> <img alt="Alerta máxima en Brasil: Estevão sufrió una grave lesión y peligra su lugar en el Mundial 2026" width="191" height="128" src="https://img.lagaceta.com.ar/fotos/notas/2026/04/22/191x128_alerta-maxima-brasil-estevo-sufrio-grave-lesion-peligra-lugar-mundial-2026-1133715-142028.webp" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low"> </div> <div class="text"> <h2><a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1133715/futbol/alerta-maxima-brasil-estevo-sufrio-grave-lesion-peligra-lugar-mundial-2026.html">Alerta máxima en Brasil: Estevão sufrió una grave lesión y peligra su lugar en el Mundial 2026</a></h2> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> <div id="lgwid"></div> </div> </div> </div> <div class="col-xl-3 col-lg-10"> <aside class="publicidad"> <div class="add side d-md-none d-lg-none d-xl-block"> <!-- /1418175/LGT_Nota_Lateral01 --> <div id='div-gpt-ad-1660165818419-0' style='min-width: 300px; min-height: 600px;'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1660165818419-0'); }); </script> </div> <div class="clear"></div> </div> </aside> <div class="block ranking" data-mrf-recirculation="mas-popular"> <div class="titleHead"> <span style="font-size: 21px;">Lo más popular</span> </div> <div class="card noBorder"> <a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1134619/politica/quien-cristian-abel-nuevo-concejal-san-miguel-tucuman.html" class="image" > <img alt="Quién es Cristian Abel, el nuevo concejal por San Miguel de Tucumán" width="90" height="90" src="https://img.lagaceta.com.ar/fotos/notas/2026/04/29/90x90_1134619_202604282256030000001.webp" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low"> <div class="level"> <span class="number"> <img src="https://www.lagaceta.com.ar/assets/2022/images/1m.png" alt="1" width="34" height="49" loading="lazy" fetchpriority="low"> </span> <div class="bar"><span style="width: 100%;"></span></div> </div> </a> <div class="text"> <h3><a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1134619/politica/quien-cristian-abel-nuevo-concejal-san-miguel-tucuman.html">Quién es Cristian Abel, el nuevo concejal por San Miguel de Tucumán</a></h3> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="card noBorder"> <a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1134620/politica/tensiones-gremiales-reclamos-cuenta-regresiva-se-agota-asi-fue-sesion-consejo-superior-unt-horas-rector-pagani-defina-candidatura.html" class="image" > <img alt="Tensiones gremiales, reclamos y una cuenta regresiva que se agota: así fue la sesión del Consejo Superior de la UNT a horas de que el rector Pagani defina su candidatura" width="90" height="90" src="https://img.lagaceta.com.ar/fotos/notas/2026/04/29/90x90_1134620_202604282256030000001.webp" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low"> <div class="level"> <span class="number"> <img src="https://www.lagaceta.com.ar/assets/2022/images/2m.png" alt="2" width="34" height="49" loading="lazy" fetchpriority="low"> </span> <div class="bar"><span style="width: 96.006021962451%;"></span></div> </div> </a> <div class="text"> <h3><a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1134620/politica/tensiones-gremiales-reclamos-cuenta-regresiva-se-agota-asi-fue-sesion-consejo-superior-unt-horas-rector-pagani-defina-candidatura.html">Tensiones gremiales, reclamos y una cuenta regresiva que se agota: así fue la sesión del Consejo Superior de la UNT a horas de que el rector Pagani defina su candidatura</a></h3> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="card noBorder"> <a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1134610/politica/presentacion-congreso-gobierno-blinda-adorni-jornada-inedita.html" class="image" > <img alt="Presentación en el Congreso: el Gobierno blinda a Adorni en una jornada inédita" width="90" height="90" src="https://img.lagaceta.com.ar/fotos/notas/2026/04/29/90x90_1134610_202604282105490000001.webp" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low"> <div class="level"> <span class="number"> <img src="https://www.lagaceta.com.ar/assets/2022/images/3m.png" alt="3" width="34" height="49" loading="lazy" fetchpriority="low"> </span> <div class="bar"><span style="width: 93.083599008147%;"></span></div> </div> </a> <div class="text"> <h3><a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1134610/politica/presentacion-congreso-gobierno-blinda-adorni-jornada-inedita.html">Presentación en el Congreso: el Gobierno blinda a Adorni en una jornada inédita</a></h3> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="card noBorder"> <a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1134579/politica/ficha-limpia-legislatura-dictamen-mayoria-recibio-criticas-oposicion.html" class="image" > <img alt="“Ficha Limpia” en la Legislatura: el dictamen de mayoría recibió críticas de la oposición" width="90" height="90" src="https://img.lagaceta.com.ar/fotos/notas/2026/04/28/90x90_avance-proyecto-sera-tratado-este-jueves-legislatura-1134579-190333.webp" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low"> <div class="level"> <span class="number"> <img src="https://www.lagaceta.com.ar/assets/2022/images/4m.png" alt="4" width="34" height="49" loading="lazy" fetchpriority="low"> </span> <div class="bar"><span style="width: 91.250442791357%;"></span></div> </div> </a> <div class="text"> <h3><a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1134579/politica/ficha-limpia-legislatura-dictamen-mayoria-recibio-criticas-oposicion.html">“Ficha Limpia” en la Legislatura: el dictamen de mayoría recibió críticas de la oposición</a></h3> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="card noBorder"> <a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1134605/seguridad/acusan-estafa-miembros-concesionaria-yerba-buena.html" class="image" > <img alt="Acusan por estafa a miembros de una concesionaria de Yerba Buena" width="90" height="90" src="https://img.lagaceta.com.ar/fotos/notas/2026/04/28/90x90_maniobra-testigo-declaro-haber-presenciado-quema-documentacion-enterramiento-bolsas-dinero-1134605-233820.webp" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low"> <div class="level"> <span class="number"> <img src="https://www.lagaceta.com.ar/assets/2022/images/5m.png" alt="5" width="34" height="49" loading="lazy" fetchpriority="low"> </span> <div class="bar"><span style="width: 89.461565710237%;"></span></div> </div> </a> <div class="text"> <h3><a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1134605/seguridad/acusan-estafa-miembros-concesionaria-yerba-buena.html">Acusan por estafa a miembros de una concesionaria de Yerba Buena</a></h3> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="block ranking" data-mrf-recirculation="mas-popular-premium"> <div class="titleHead"> <span style="font-size: 21px;">Ranking notas premium</span> </div> <div class="card noBorder"> <a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1134542/opinion/jaldo-se-ubica-centro-cuadrilatero-politico.html" class="image" > <div class="tag"><i class="icon-star-regular"></i></div> <img alt="Jaldo se ubica en el centro del cuadrilátero político" width="90" height="90" src="https://img.lagaceta.com.ar/fotos/notas/2026/04/28/90x90_jaldo-se-ubica-centro-cuadrilatero-politico-1134542-143410.webp" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low"> <div class="level"> <span class="number"> <img src="https://www.lagaceta.com.ar/assets/2022/images/1m.png" alt="1" width="34" height="49" loading="lazy" fetchpriority="low"> </span> <div class="bar"><span style="width: 100%;"></span></div> </div> </a> <div class="text"> <h3><a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1134542/opinion/jaldo-se-ubica-centro-cuadrilatero-politico.html">Jaldo se ubica en el centro del cuadrilátero político</a></h3> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="card noBorder"> <a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1134397/politica/legislatura-debatira-ficha-limpia-este-jueves-quienes-no-podrian-ser-candidatos.html" class="image" > <div class="tag"><i class="icon-star-regular"></i></div> <img alt="La Legislatura debatirá Ficha Limpia este jueves: ¿Quiénes no podrían ser candidatos?" width="90" height="90" src="https://img.lagaceta.com.ar/fotos/notas/2026/04/27/90x90_labor-parlamentaria--prensa-legislatura-1134397-163241.webp" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low"> <div class="level"> <span class="number"> <img src="https://www.lagaceta.com.ar/assets/2022/images/2m.png" alt="2" width="34" height="49" loading="lazy" fetchpriority="low"> </span> <div class="bar"><span style="width: 98.409542743539%;"></span></div> </div> </a> <div class="text"> <h3><a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1134397/politica/legislatura-debatira-ficha-limpia-este-jueves-quienes-no-podrian-ser-candidatos.html">La Legislatura debatirá "Ficha Limpia" este jueves: ¿Quiénes no podrían ser candidatos?</a></h3> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="card noBorder"> <a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1134456/opinion/paso-quirofano-ahorro-fiscal-o-cepo-interna.html" class="image" > <div class="tag"><i class="icon-star-regular"></i></div> <img alt="Las PASO en el quirófano: ¿ahorro fiscal o cepo a la interna?" width="90" height="90" src="https://img.lagaceta.com.ar/fotos/notas/2026/04/28/90x90_1134456_202604272259130000002.webp" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low"> <div class="level"> <span class="number"> <img src="https://www.lagaceta.com.ar/assets/2022/images/3m.png" alt="3" width="34" height="49" loading="lazy" fetchpriority="low"> </span> <div class="bar"><span style="width: 98.409542743539%;"></span></div> </div> </a> <div class="text"> <h3><a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1134456/opinion/paso-quirofano-ahorro-fiscal-o-cepo-interna.html">Las PASO en el quirófano: ¿ahorro fiscal o cepo a la interna?</a></h3> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="card noBorder"> <a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1134455/opinion/amenazas-memes-violencia-se-vuelve-costumbre.html" class="image" > <div class="tag"><i class="icon-star-regular"></i></div> <img alt="Amenazas, memes y una violencia que se vuelve costumbre" width="90" height="90" src="https://img.lagaceta.com.ar/fotos/notas/2026/04/28/90x90_1134455_202604272257130000001.webp" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low"> <div class="level"> <span class="number"> <img src="https://www.lagaceta.com.ar/assets/2022/images/4m.png" alt="4" width="34" height="49" loading="lazy" fetchpriority="low"> </span> <div class="bar"><span style="width: 92.445328031809%;"></span></div> </div> </a> <div class="text"> <h3><a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1134455/opinion/amenazas-memes-violencia-se-vuelve-costumbre.html">Amenazas, memes y una violencia que se vuelve costumbre</a></h3> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="card noBorder"> <a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1134355/deportes/por-derrota-senal-alarma-para-san-martin-quedaron-al-descubierto-problemas-venia-arrastrando.html" class="image" > <div class="tag"><i class="icon-star-regular"></i></div> <img alt="Por qué la derrota es una señal de alarma para San Martín: quedaron al descubierto problemas que venía arrastrando" width="90" height="90" src="https://img.lagaceta.com.ar/fotos/notas/2026/04/27/90x90_poco-juego-ingreso-matias-garcia-no-influyo-demasiado-generacion-juego-1134355-114734.webp" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low"> <div class="level"> <span class="number"> <img src="https://www.lagaceta.com.ar/assets/2022/images/5m.png" alt="5" width="34" height="49" loading="lazy" fetchpriority="low"> </span> <div class="bar"><span style="width: 90.457256461233%;"></span></div> </div> </a> <div class="text"> <h3><a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1134355/deportes/por-derrota-senal-alarma-para-san-martin-quedaron-al-descubierto-problemas-venia-arrastrando.html">Por qué la derrota es una señal de alarma para San Martín: quedaron al descubierto problemas que venía arrastrando</a></h3> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> <aside class="publicidad sticky-top"> <div class="add side sticky-top d-md-none d-lg-none d-xl-block"> <!-- /1418175/LGT_Nota_Lateral02 --> <div id='div-gpt-ad-1649716610622-0' style='min-width: 300px; min-height: 600px;'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1649716610622-0'); }); </script> </div> <div class="clear"></div> </div> </aside> </div> <div class="col-12 d-md-none d-xl-block"> <aside class="publicidad"> <div class="add big bn250"> <!-- /1418175/lgt_nota_medio01 --> <div id='div-gpt-ad-1664801130980-0' style='min-width: 728px; min-height: 90px;'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1664801130980-0'); }); </script> </div> <div class="clear"></div> </div> </aside> </div> </div> </div> </article> <div class="block" id="moreNews"> <div class="container"> <div class="row" data-mrf-recirculation="mas-noticias-10"> <div class="col-12"> <div class="titleHead small"> <span>Más Noticias</span> </div> </div> <div class="col-xl-3 col-lg-3 col-md-6 col-12"> <div class="card"> <div class="image" style="min-height: 195px;"> <a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1134624/deportes/partido-polemicas-boca-tropezo-brasil-perdio-invicto-ante-cruzeiro-libertadores.html?utm_source=web&utm_medium=masnoticias&utm_campaign=recirculacion" onclick="pushEventGTM('masnoticias','masnoticias','click1','moreNews',1)"><img alt="En un partido con polémicas, Boca tropezó en Brasil y perdió el invicto ante Cruzeiro por la Libertadores" width="398" height="265" src="https://img.lagaceta.com.ar/fotos/notas/2026/04/28/398x265_lucha-boca-cruzeiro-pelearon-mas-lo-jugaron-brasil-1134624-235648.webp" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low"></a> </div> <div class="text"> <h3><a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1134624/deportes/partido-polemicas-boca-tropezo-brasil-perdio-invicto-ante-cruzeiro-libertadores.html?utm_source=web&utm_medium=masnoticias&utm_campaign=recirculacion" onclick="pushEventGTM('masnoticias','masnoticias','click1','moreNews',1)">En un partido con polémicas, Boca tropezó en Brasil y perdió el invicto ante Cruzeiro por la Libertadores</a></h3> </div> </div> </div> <div class="col-xl-3 col-lg-3 col-md-6 col-12"> <div class="card"> <div class="image" style="min-height: 195px;"> <a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1134619/politica/quien-cristian-abel-nuevo-concejal-san-miguel-tucuman.html?utm_source=web&utm_medium=masnoticias&utm_campaign=recirculacion" onclick="pushEventGTM('masnoticias','masnoticias','click1','moreNews',1)"><img alt="Quién es Cristian Abel, el nuevo concejal por San Miguel de Tucumán" width="398" height="265" src="https://img.lagaceta.com.ar/fotos/notas/2026/04/29/398x265_1134619_202604282256030000001.webp" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low"></a> </div> <div class="text"> <h3><a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1134619/politica/quien-cristian-abel-nuevo-concejal-san-miguel-tucuman.html?utm_source=web&utm_medium=masnoticias&utm_campaign=recirculacion" onclick="pushEventGTM('masnoticias','masnoticias','click1','moreNews',1)">Quién es Cristian Abel, el nuevo concejal por San Miguel de Tucumán</a></h3> </div> </div> </div> <div class="col-xl-3 col-lg-3 col-md-6 col-12"> <div class="card"> <div class="image" style="min-height: 195px;"> <a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1134620/politica/tensiones-gremiales-reclamos-cuenta-regresiva-se-agota-asi-fue-sesion-consejo-superior-unt-horas-rector-pagani-defina-candidatura.html?utm_source=web&utm_medium=masnoticias&utm_campaign=recirculacion" onclick="pushEventGTM('masnoticias','masnoticias','click1','moreNews',1)"><img alt="Tensiones gremiales, reclamos y una cuenta regresiva que se agota: así fue la sesión del Consejo Superior de la UNT a horas de que el rector Pagani defina su candidatura" width="398" height="265" src="https://img.lagaceta.com.ar/fotos/notas/2026/04/29/398x265_1134620_202604282256030000001.webp" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low"></a> </div> <div class="text"> <h3><a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1134620/politica/tensiones-gremiales-reclamos-cuenta-regresiva-se-agota-asi-fue-sesion-consejo-superior-unt-horas-rector-pagani-defina-candidatura.html?utm_source=web&utm_medium=masnoticias&utm_campaign=recirculacion" onclick="pushEventGTM('masnoticias','masnoticias','click1','moreNews',1)">Tensiones gremiales, reclamos y una cuenta regresiva que se agota: así fue la sesión del Consejo Superior de la UNT a horas de que el rector Pagani defina su candidatura</a></h3> </div> </div> </div> <div class="col-xl-3 col-lg-3 col-md-6 col-12"> <div class="card"> <div class="image" style="min-height: 195px;"> <a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1134625/deportes/arranque-perfecto-atletico-tucuman-gano-todo-pre-afa-lidera-grupo.html?utm_source=web&utm_medium=masnoticias&utm_campaign=recirculacion" onclick="pushEventGTM('masnoticias','masnoticias','click1','moreNews',1)"><img alt="Arranque perfecto: Atlético Tucumán ganó todo en Pre AFA y lidera su grupo" width="398" height="265" src="https://img.lagaceta.com.ar/fotos/notas/2026/04/28/398x265_atletico-tucuman-obtuvo-buenos-resultados-pre-afa-1134625-235853.webp" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low"></a> </div> <div class="text"> <h3><a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1134625/deportes/arranque-perfecto-atletico-tucuman-gano-todo-pre-afa-lidera-grupo.html?utm_source=web&utm_medium=masnoticias&utm_campaign=recirculacion" onclick="pushEventGTM('masnoticias','masnoticias','click1','moreNews',1)">Arranque perfecto: Atlético Tucumán ganó todo en Pre AFA y lidera su grupo</a></h3> </div> </div> </div> <div class="col-xl-3 col-lg-3 col-md-6 col-12"> <div class="card"> <div class="image" style="min-height: 195px;"> <a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1134623/deportes/reserva-atletico-tucuman-no-pierde-pisada-va-recuperacion-ante-banfield.html?utm_source=web&utm_medium=masnoticias&utm_campaign=recirculacion" onclick="pushEventGTM('masnoticias','masnoticias','click1','moreNews',1)"><img alt="La Reserva de Atlético Tucumán no pierde pisada y va por la recuperación ante Banfield" width="398" height="265" src="https://img.lagaceta.com.ar/fotos/notas/2026/04/28/398x265_reserva-atletico-tucuman-1134623-235408.webp" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low"></a> </div> <div class="text"> <h3><a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1134623/deportes/reserva-atletico-tucuman-no-pierde-pisada-va-recuperacion-ante-banfield.html?utm_source=web&utm_medium=masnoticias&utm_campaign=recirculacion" onclick="pushEventGTM('masnoticias','masnoticias','click1','moreNews',1)">La Reserva de Atlético Tucumán no pierde pisada y va por la recuperación ante Banfield</a></h3> </div> </div> </div> <div class="col-xl-3 col-lg-3 col-md-6 col-12"> <div class="card"> <div class="image" style="min-height: 195px;"> <a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1134610/politica/presentacion-congreso-gobierno-blinda-adorni-jornada-inedita.html?utm_source=web&utm_medium=masnoticias&utm_campaign=recirculacion" onclick="pushEventGTM('masnoticias','masnoticias','click1','moreNews',1)"><img alt="Presentación en el Congreso: el Gobierno blinda a Adorni en una jornada inédita" width="398" height="265" src="https://img.lagaceta.com.ar/fotos/notas/2026/04/29/398x265_1134610_202604282105490000001.webp" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low"></a> </div> <div class="text"> <h3><a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1134610/politica/presentacion-congreso-gobierno-blinda-adorni-jornada-inedita.html?utm_source=web&utm_medium=masnoticias&utm_campaign=recirculacion" onclick="pushEventGTM('masnoticias','masnoticias','click1','moreNews',1)">Presentación en el Congreso: el Gobierno blinda a Adorni en una jornada inédita</a></h3> </div> </div> </div> <div class="col-xl-3 col-lg-3 col-md-6 col-12"> <div class="card"> <div class="image" style="min-height: 195px;"> <a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1134605/seguridad/acusan-estafa-miembros-concesionaria-yerba-buena.html?utm_source=web&utm_medium=masnoticias&utm_campaign=recirculacion" onclick="pushEventGTM('masnoticias','masnoticias','click1','moreNews',1)"><img alt="Acusan por estafa a miembros de una concesionaria de Yerba Buena" width="398" height="265" src="https://img.lagaceta.com.ar/fotos/notas/2026/04/28/398x265_maniobra-testigo-declaro-haber-presenciado-quema-documentacion-enterramiento-bolsas-dinero-1134605-233820.webp" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low"></a> </div> <div class="text"> <h3><a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1134605/seguridad/acusan-estafa-miembros-concesionaria-yerba-buena.html?utm_source=web&utm_medium=masnoticias&utm_campaign=recirculacion" onclick="pushEventGTM('masnoticias','masnoticias','click1','moreNews',1)">Acusan por estafa a miembros de una concesionaria de Yerba Buena</a></h3> </div> </div> </div> <div class="col-xl-3 col-lg-3 col-md-6 col-12"> <div class="card"> <div class="image" style="min-height: 195px;"> <a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1134579/politica/ficha-limpia-legislatura-dictamen-mayoria-recibio-criticas-oposicion.html?utm_source=web&utm_medium=masnoticias&utm_campaign=recirculacion" onclick="pushEventGTM('masnoticias','masnoticias','click1','moreNews',1)"><img alt="“Ficha Limpia” en la Legislatura: el dictamen de mayoría recibió críticas de la oposición" width="398" height="265" src="https://img.lagaceta.com.ar/fotos/notas/2026/04/28/398x265_avance-proyecto-sera-tratado-este-jueves-legislatura-1134579-190333.webp" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low"></a> </div> <div class="text"> <h3><a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1134579/politica/ficha-limpia-legislatura-dictamen-mayoria-recibio-criticas-oposicion.html?utm_source=web&utm_medium=masnoticias&utm_campaign=recirculacion" onclick="pushEventGTM('masnoticias','masnoticias','click1','moreNews',1)">“Ficha Limpia” en la Legislatura: el dictamen de mayoría recibió críticas de la oposición</a></h3> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="block"> <div class="container"> <div class="row justify-content-center"> <div class="col-xl-9 col-lg-9 col-12"> <div class="row justify-content-center"> <div class="col-xl-10 col-lg-10 col-12"> <div class="titleHead"> <span>Comentarios</span> </div> <a name="comments" id="comments"></a> <div id="dilogComments"></div> </div> </div> </div> <div class="col-xl-3 col-lg-3 col-12 d-none d-xxl-block d-xl-block"> <div class="add sticky-top side bn250"> <!-- /1418175/lgt_nota_box01 --> <div id='div-gpt-ad-1650421343597-0' style='min-width: 300px; min-height: 250px;'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1650421343597-0'); }); </script> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> </div> </div> </div> <footer class="section" id="lg_footer"> <div class="brand"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <a href="https://www.lagaceta.com.ar/" title="La Gaceta"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="164" height="16" fill="none" alt="La Gaceta"><path fill="#000" fill-rule="evenodd" d="M16.364 11.09h-4.565v3.366H6.953V1.972H9.41V.43H0v1.543h2.458v12.554H0v1.403h16.364v-4.84ZM144.536.5v4.488h-3.652V2.253h-3.652v12.133h2.388v1.543h-9.411v-1.543h2.458V2.182h-3.722v2.736h-3.652V.499h19.243Zm-30.55 6.662v-4.91h5.618v2.736h4.425V.499h-17.488v1.754h3.02v12.203h-3.02V16h17.488v-5.05h-4.425v3.507h-5.618v-5.68h4.214V7.161h-4.214Zm-13.344 3.998c-.562 2.034-1.686 3.506-3.863 3.506-4.425 0-4.776-4.348-4.776-6.873 0-2.805.351-6.312 4.425-6.312 2.598 0 3.722 1.824 4.143 3.577h4.776V.499h-4.495v1.473C99.658.29 96.638-.062 95.585.008c-6.18.421-8.99 3.507-8.99 7.785 0 4.489 2.178 8.276 9.482 8.206 4.775 0 8.638-2.174 8.568-4.84h-4.003Zm-35.116-.912h2.318V8.775h-9.2v1.543h2.317c-.21 1.824-1.334 4.348-3.933 4.348-4.425 0-4.776-4.348-4.776-6.873 0-2.805.351-6.312 4.425-6.312 2.598 0 3.792 1.824 4.143 3.577h4.776V.499h-4.495v1.473C59.837.29 56.888-.062 55.834.008c-6.18.421-8.99 3.577-8.99 7.785 0 4.489 2.178 8.276 9.482 8.206 2.036 0 3.581-.14 4.705-1.753v1.613h4.565l-.07-5.611ZM154.72.499h-4.074l-6.32 14.097h-2.388V16h6.602v-1.403h-1.967l1.194-2.945h6.953l1.334 2.945h-2.036L153.666 16h9.763v-1.403h-2.388L154.72.5Zm-6.251 9.539 2.88-6.733 2.669 6.733h-5.549ZM79.643.499h-4.074l-6.32 14.097H66.86V16h6.602v-1.403h-1.966l1.194-2.945h6.953l1.334 2.945h-2.458V16h9.762v-1.403h-2.388L79.643.5Zm-6.321 9.539 2.88-6.733 2.668 6.733h-5.548ZM30.55.499h-4.074l-6.32 14.097h-2.388V16h6.601v-1.403h-1.966l1.194-2.945h6.953l1.264 2.945h-2.318V16h9.762v-1.403h-2.388L30.551.5Zm-6.25 9.539 2.879-6.733 2.739 6.733H24.3Z" clip-rule="evenodd"/></svg></a> </div> <div class="col-6"> <div class="links"> <a rel="nofollow" title="Instagram" href="https://www.instagram.com/lagacetatucuman/" target="_blank"><i class="icon-instagram-brands"></i></a> <a rel="nofollow" title="X" href="https://twitter.com/lagacetatucuman" target="_blank"><i class="icon-x-twitter"></i></a> <a rel="nofollow" title="Facebook" href="https://www.facebook.com/lagaceta" target="_blank"><i class="icon-facebook-f-brands"></i></a> <a rel="nofollow" title="Tiktok" href="https://www.tiktok.com/@lagacetatucuman" target="_blank"><i class="icon-tiktok"></i></a> <a rel="nofollow" title="Youtube" href="https://www.youtube.com/user/lagacetatucuman" target="_blank"><i class="icon-youtube-brands"></i></a> <a title="Subir al encabezado" href="#topPage" class="up" aria-label="Subir al encabezado" rel="nofollow"><i class="icon-angle-up-regular"></i> Subir</a> </div> </div> </div> </div> </div> </footer> <amp-sidebar id="sidebar" class="sidebar" layout="nodisplay" side="left" style="display: none;"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-12"> <div class="search"> <input type="text" placeholder="Buscar" id="textSearch"> <button type="button" onclick="searchNow()"><i class="icon-magnifying-glass-regular"></i></button> </div> <span on="tap:sidebar.close" class="close"><i class="icon-xmark-regular"></i></span> </div> <div class="col-12" id="side_suscription"> <div class="suscription"> <span class="text">Navegá sin límites por $167 por día</span> <a href="https://www.lagaceta.com.ar/suscripcion?msg=boton_nota_menu_desk">Suscribite</a> </div> </div> <div class="col-xl-5 col-lg-5 col-12"> <nav toolbar="(min-width: 100%)" toolbar-target="target-element-left"> <span>Secciones</span> <ul> <li><a href="https://www.lagaceta.com.ar/">Portada</a></li> <li><a href="https://www.lagaceta.com.ar/ultimo-momento">Últimas noticias</a></li> <li><a href="https://www.lagaceta.com.ar/exclusivo-suscriptores" class="gold">Notas exclusivas <i class="icon-star-solid"></i></a></li> <li><a href="https://www.lagaceta.com.ar/politica">Política</a></li> <li><a href="https://www.lagaceta.com.ar/seguridad">Seguridad</a></li> <li><a href="https://www.lagaceta.com.ar/economia">Economía</a></li> <li><a href="https://www.lagaceta.com.ar/mundo">Mundo</a></li> <li><a href="https://www.lagaceta.com.ar/sociedad">Sociedad</a></li> <li><a href="https://www.lagaceta.com.ar/deportes">Deportes</a></li> <li><a href="https://www.lagaceta.com.ar/opinion">Opinión</a></li> <li><a href="https://www.lagaceta.com.ar/cultura">Cultura</a></li> <li><a href="https://www.lagaceta.com.ar/espectaculos">Espectáculos</a></li> <li><a href="https://www.lagaceta.com.ar/lgplay">LG Play</a></li> <li><a href="https://www.lagaceta.com.ar/tags/109/lagaceta-literaria">LG Literaria</a></li> <li><a href="https://www.lagaceta.com.ar/imagenes">Fotografía</a></li> <li><a href="https://www.lagaceta.com.ar/servicios-empresas">Servicios y empresas</a></li> </ul> </nav> </div> <div class="col-xl-4 col-lg-4 col-md-6 col-12"> <nav toolbar="(min-width: 100%)" toolbar-target="target-element-left"> <span>Sitios LA GACETA</span> <ul class="col2"> <li><a href="https://club.lagaceta.com.ar/" target="_blank">Club La Gaceta</a></li> <li><a href="https://clasificados.lagaceta.com.ar/" target="_blank">Clasificados</a></li> <li><a href="https://funebres.lagaceta.com.ar/" target="_blank">Fúnebres</a></li> </ul> </nav> </div> <div class="col-xl-3 col-lg-3 col-md-6 col-12"> <nav toolbar="(min-width: 100%)" toolbar-target="target-element-left"> <span>Institucional</span> <ul class="col1"> <li><a href="https://marketing.lagaceta.com.ar/" target="_blank">Marketing y publicidad</a></li> <li><a href="https://www.lagaceta.com.ar/contacto">Contacto</a></li> </ul> </nav> </div> <div class="col-12"> <div class="services"> <a href="https://www.lagaceta.com.ar/"><i class="icon-house-light"></i> Portada</a> <a href="https://www.lagaceta.com.ar/servicios/juguemos"><i class="icon-games"></i> Juguemos</a> <a href="https://www.lagaceta.com.ar/numeros-oro"><i class="icon-noro"></i> Numeros de oro</a> <a href="https://cuenta.lagaceta.com.ar/newsletter/activos"><i class="icon-envelope-light"></i> Newsletter</a> <a href="https://e-edition.lagaceta.com.ar/" target="_blank"><i class="icon-newspaper-light"></i> Edición impresa</a> <a href="https://club.lagaceta.com.ar" target="_blank"><i class="icon-gift-card-light"></i> Club La Gaceta</a> <a href="https://www.lagaceta.com.ar/servicios"><i class="icon-plus-light"></i>Ver Más</a> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="social"> <a rel="nofollow" href="https://www.instagram.com/lagacetatucuman/" target="_blank" rel="nofollow"><i class="icon-instagram-brands"></i></a> <a rel="nofollow" href="https://twitter.com/lagacetatucuman" target="_blank" rel="nofollow"><i class="icon-x-twitter"></i></a> <a rel="nofollow" href="https://www.facebook.com/lagaceta" target="_blank" rel="nofollow"><i class="icon-facebook-f-brands"></i></a> <a rel="nofollow" href="https://www.tiktok.com/@lagacetatucuman" target="_blank" rel="nofollow"><i class="icon-tiktok"></i></a> <a rel="nofollow" href="https://www.youtube.com/user/lagacetatucuman" target="_blank" rel="nofollow"><i class="icon-youtube-brands"></i></a> </div> </div> </div> </amp-sidebar> <div id="user_sidebar"></div> <div id="target-element-left"> </div> <script>var URL_ACTUAL="https://www.lagaceta.com.ar/";var CURRENT_URL="aHR0cHM6Ly93d3cubGFnYWNldGEuY29tLmFyL25vdGEvMTEzNDY2MC9kZXBvcnRlcy9jdWFudG8tc2FiZXMtbXVuZGlhbGVzLXBvbmUtcHJ1ZWJhLXR1LWNvbm9jaW1pZW50by1lc3RhLXRyaXZpYS1pbnRlcmFjdGl2YS5odG1s";var URL_CUENTA="https://cuenta.lagaceta.com.ar/";</script> <script src="https://www.lagaceta.com.ar/assets/2022/js/controller.min.v4.3.js" defer onload="scrollBar()"></script> <script src="https://www.lagaceta.com.ar/js/sus/swg-merge.min.v2.6.js" async="true"></script> <script> window.paywallConfig = {paywallUrl: 'https://suscripcion.lagaceta.com.ar',async: true,type:'metered',contentType:'nota_periodistica',cookieDomain:'.lagaceta.com.ar',debug:false,loginwallLimit:4,paywallLimit:10,allowedContentTypes:["nota_lista","nota_periodistica"],navigationRoles:['empleado','editor'],paywallRedirect:false};window.paywall = window.paywall || {};paywall.queue = window.paywall.queue || []; </script> <script type="text/javascript"> var article_data = {"plan":"","es_sat":"false","price":"","lector":"anonymous","id":"1134660","section":["Deportes","F\u00fatbol"],"category":"nota","tag":["Selecci\u00f3n Argentina de f\u00fatbol","M\u00e9xico","Canad\u00e1","Estados Unidos","Mundial 2026"],"url":"https:\/\/www.lagaceta.com.ar\/nota\/1134660\/deportes\/cuanto-sabes-mundiales-pone-prueba-tu-conocimiento-esta-trivia-interactiva.html","access":"metered","publicationDate":1777431600,"ip":"","city":"tucuman","region":"tucuman"}; </script> <script type="text/javascript"> (function (d,s) {var sc=d.createElement(s);sc.type='text/javascript'; sc.async=true; /*sc.src='https://d323qqnnjmo65t.cloudfront.net/zonda/pre/lagaceta-pw.js?lg26'; sc.src='https://cdn.wyleex.com/zonda/pre/lagaceta-pre-pw.js?lg26';*/ sc.src='https://cdn.wyleex.com/zonda/lagaceta/pw_v1.js?lg042026'; document.body.appendChild(sc);})(document, 'script'); </script> <script type="text/javascript"> function readSessZ(name){var nameEQ = name + "=";var ca = document.cookie.split(';');for(var i=0;i < ca.length;i++) { var c = ca[i]; while (c.charAt(0)==' ') c = c.substring(1,c.length); if (c.indexOf(nameEQ) == 0) return c.substring(nameEQ.length,c.length); } return null;} function paywallInit(){ jwt_token = readSessZ("jwt_token_zonda"); config={apiKey:"d8cae0b8ef",brandId:"la_gaceta",provider:"wyleex",storagePrefix:"lagaceta_",routesConfig:{baseURL:"https://contentaccessapi.zondadevops.com/api/"}}; if(jwt_token){ config.jwt = jwt_token; } window.zondaJS.init(config); article_data.check_pay_alert = checkSuscriptor(); window.zondaJS.processPage(article_data); } </script> <script type="text/javascript"> (function(d, s, e, t) { e = d.createElement(s); e.type = "text/java" + s; e.async = "async"; /*e.src = "https://zonda.lavoz.com.ar/v1.2.12/zonda-js.min.js";*/ e.src = "https://zonda.lavoz.com.ar/v1.2.14/zonda-js.min.js"; e.onload = function() { paywallInit(); }; t = d.getElementsByTagName(s)[0]; t.parentNode.insertBefore(e, t); })(document, "script"); </script> <script>function showComments(o,i,n,e){var l,d,t,a;window.dilogGlobal=window.dilogGlobal||{},dilogGlobal.queue=window.dilogGlobal.queue||[],window.dilogConfig={dilogUrl:URL_ACTUAL,article_id:o,article_type:i,article_canonical:n,environment:e},l=document,d="script",(t=l.createElement(d)).type="text/java"+d,t.async="async",t.src=window.dilogConfig.dilogUrl+"dilog/js_"+window.dilogConfig.environment,t.onload=function(){dilog.showComments()},(a=l.getElementsByTagName(d)[0]).parentNode.insertBefore(t,a)}showComments(1134660,32,"aHR0cHM6Ly93d3cubGFnYWNldGEuY29tLmFyL25vdGEvMTEzNDY2MC9kZXBvcnRlcy9jdWFudG8tc2FiZXMtbXVuZGlhbGVzLXBvbmUtcHJ1ZWJhLXR1LWNvbm9jaW1pZW50by1lc3RhLXRyaXZpYS1pbnRlcmFjdGl2YS5odG1s",'last_version');function ScrollToResolver(e){if(document.getElementById(e)){var o=document.getElementById(e).offsetTop;document.getElementById("dilogComments").clientHeight<10?o+=2e3:o+=40,window.scrollTo(0,o)}}</script> <div class="popup-modal shadow" id="mcomment"><div class="close" id="modal-close"><i class="far fa-times"></i></div><div id="modal-content"></div></div> <div class="body-blackout"></div> <!-- Start of StatCounter Code --> <script> var sc_project=1039693; var sc_invisible=1; var sc_security="815e4ca5"; var sc_https=1; var sc_remove_link=1; </script> <script src="https://secure.statcounter.com/counter/counter.js" async></script> <noscript><div class="statcounter"><a title="hit counter" href="https://statcounter.com/free-hit-counter/" target="_blank" rel="nofollow"> <img class="statcounter" src="https://c.statcounter.com/1039693/0/815e4ca5/1/" alt="hit counter"></a> </div></noscript> <!-- End of StatCounter Code --> </body> </html><script defer src="https://static.cloudflareinsights.com/beacon.min.js/v8c78df7c7c0f484497ecbca7046644da1771523124516" integrity="sha512-8DS7rgIrAmghBFwoOTujcf6D9rXvH8xm8JQ1Ja01h9QX8EzXldiszufYa4IFfKdLUKTTrnSFXLDkUEOTrZQ8Qg==" data-cf-beacon='{"version":"2024.11.0","token":"6967403b9f3e4f96942883362984431c","server_timing":{"name":{"cfCacheStatus":true,"cfEdge":true,"cfExtPri":true,"cfL4":true,"cfOrigin":true,"cfSpeedBrain":true},"location_startswith":null}}' crossorigin="anonymous"></script>