De encuentros callejeros a torneos oficiales: el auge de la lucha de brazos en Tucumán

Lejos de la improvisación, la lucha de brazos requiere entrenamiento específico y técnica para evitar lesiones. “No es lo mismo la ‘fuercita’ que se hace de manera callejera. Eso es muy lesivo. Nosotros trabajamos con técnica y cuidamos mucho la postura”. Entre las lesiones más comunes mencionan las que afectan al húmero, hombro y tendones, por lo que el enfoque está puesto en la preparación física adecuada.