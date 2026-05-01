River igualó un histórico récord de Boca tras su agónica victoria en Brasil

En un partido de locos, River concretó su victoria por la Copa Sudamericana en el último minuto gracias a un tanto de Lucas Martínez Quarta, que se redimió luego de su insólito error que el arquero Santiago Beltrán remendó al atajar un penal clave. Este resultado, además de ubicar al equipo de Eduardo Coudet en lo más alto del Grupo H con siete unidades, le sirvió al "Millonario" para igualar un récord que estaba en posesión de su eterno rival: alcanzó las 10 victorias en suelo brasileño, y ahora comparte con Boca el honor de ser el club extranjero que más veces lo logró.