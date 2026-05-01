River igualó un histórico récord de Boca tras su agónica victoria en Brasil
Con el triunfo 1-0 ante Bragantino por la Copa Sudamericana, el "Millonario" alcanzó las diez victorias oficiales en tierras brasileñas por torneos de la Conmebol, igualando la marca que hasta ahora el "Xeneize" lideraba en soledad.
Resumen para apurados
- River Plate venció 1-0 a Bragantino en Brasil por Copa Sudamericana y alcanzó el récord histórico de Boca con 10 victorias oficiales en ese país tras un gol de Martínez Quarta.
- El triunfo llegó de forma agónica tras un penal atajado por Santiago Beltrán. Con este resultado, el equipo de Coudet iguala la marca que el Xeneize ostentaba en soledad desde 1978.
- River lidera el Grupo H y consolida junto a Boca el dominio de los clubes argentinos como los más ganadores en Brasil, un hito que refuerza su jerarquía en torneos de la Conmebol.
En un partido de locos, River concretó su victoria por la Copa Sudamericana en el último minuto gracias a un tanto de Lucas Martínez Quarta, que se redimió luego de su insólito error que el arquero Santiago Beltrán remendó al atajar un penal clave. Este resultado, además de ubicar al equipo de Eduardo Coudet en lo más alto del Grupo H con siete unidades, le sirvió al "Millonario" para igualar un récord que estaba en posesión de su eterno rival: alcanzó las 10 victorias en suelo brasileño, y ahora comparte con Boca el honor de ser el club extranjero que más veces lo logró.
El desglose de la marca millonaria
Para llegar a la decena de festejos en Brasil, River recorrió un camino que se inició en 1997 con un triunfo ante Vasco da Gama por la Supercopa. La cosecha incluye victorias en diversas competencias: cinco por Copa Libertadores, tres por la Copa Mercosur, una por la Supercopa y la de anoche en la Copa Sudamericana.
Entre sus hitos más recordados en ese país aparecen las dos eliminaciones a Corinthians en 2003 y 2006, la goleada 3-0 a Cruzeiro en los cuartos de 2015 y la histórica remontada ante Gremio en las semifinales de 2018. También se contabilizan el 2-0 a Palmeiras en 2021 y los éxitos ante Flamengo en la Mercosur del año 2000.
El registro de Boca y el ranking continental
Boca Juniors ostenta también diez victorias, una cifra que comenzó a construir en 1978 tras vencer a Atlético Mineiro. Su historial es predominantemente exitoso en la Copa Libertadores, donde registra ocho triunfos, resaltando las finales ganadas ante Santos en 2003 y Gremio en 2007. Completan su cuenta victorias ante Vasco da Gama, Paysandú, Cruzeiro, Fluminense, Athletico Paranaense e Inter de Porto Alegre, además de un festejo frente a Flamengo por la Mercosur en 1998. Cabe destacar que el Xeneize tuvo la oportunidad de superar este récord recientemente, pero cayó 1-0 ante Cruzeiro en la presente edición de la Libertadores.
Con este empate en la cima, los dos clubes más grandes de Argentina lideran el ranking de los máximos "conquistadores" extranjeros de Brasil. Por debajo de ellos se ubican:
Nacional, con 9 victorias.
Peñarol, con 7 triunfos.
Racing Club, Cerro Porteño, Olimpia y Barcelona, todos con 6 victorias oficiales.
Independiente, Argentinos Juniors y Defensa y Justicia, que acumulan 5 festejos cada uno.