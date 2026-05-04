“Salir a buscar clientes”: la nueva obligación de las empresas para dejar atrás el estancamiento
Resumen para apurados
- La CEO Virginia García Zavalía afirmó en Tucumán que las empresas argentinas deben buscar clientes activamente para superar el estancamiento en el actual cambio de paradigma económico.
- El país atraviesa una crisis que reduce márgenes y aumenta la competencia. García Zavalía destaca que el liderazgo femenino aporta un perfil analítico y de largo plazo en las finanzas.
- La profesionalización y la educación financiera permitirán decisiones más consensuadas y seguras, fundamentales para que el talento local se adapte con éxito a mercados volátiles.
La historia económica de nuestro país está marcada por las constantes crisis económicas que han desequilibrado no solo a la sociedad sino a la economía. En ese marco el desafío actual pasa por entender ese nuevo escenario y actuar en consecuencia. Para Virginia García Zavalía, directora en Zofingen Argentina y especialista en finanzas, una de las participantes del Summit Mujeres y Liderazgo organizado por LA GACETA hay que “salir a buscar a los clientes, ofrecer productos y ser competitivos”, una definición que también impacta en cómo se piensa el dinero.
Para García Zavalía, la Argentina atraviesa un momento de cambio profundo y las decisiones deben tomarse con velocidad. “Es un momento bisagra, con un cambio de paradigmas muy importante”, explicó. En este marco, los márgenes se reducen, la competencia aumenta y muchas empresas tienen que recuperar prácticas que habían quedado en segundo plano. “Desaprender esto de quedarnos quietos esperando que los negocios lleguen”, definió. Y fue más directa: “Ahora tenemos que salir a buscar a los clientes y ofrecerles nuestros productos”. Esto implica revisar costos, mejorar la gestión y asumir que el contexto puede modificarse de un momento a otro. Sin embargo, la especialista se mostró optimista sobre el potencial local. “Creo mucho en el talento argentino y en el talento de Tucumán”, afirmó, y destacó que muchas empresas cuentan con equipos preparados para adaptarse a este nuevo escenario.
Una nueva forma de tomar decisiones
En diálogo con LA GACETA, Virginia García Zavalía se refirió además al rol de las mujeres en las finanzas y advirtió un crecimiento de manera sostenida. Las mujeres son protagonizarlas en la toma de decisiones, tanto en el ámbito familiar como en el empresarial.
“Cada vez se ve más participación de la mujer en las decisiones de inversión de la familia o en las inversiones personales”, explicó, y remarcó que esa presencia también se consolida dentro de las empresas, donde más mujeres ocupan posiciones en áreas financieras. En este sentido, García Zavalía advirtió una diferencia sustancial en cuanto a la forma de analizar y decidir. “El perfil de la mujer es mucho más analítico, más conservador y piensa en el largo plazo”, señaló.
Esa mirada se traduce en elecciones más cuidadas. A diferencia de perfiles más arriesgados, muchas mujeres optan por instrumentos que pueden conocer y seguir de cerca, como fondos de inversión o acciones de empresas consolidadas. “La mujer prefiere menor rentabilidad, pero más segura”, resumió.
Un cambio que también es cultural
Ese avance tiene raíces profundas. Para Virginia, la mayor presencia femenina en universidades y en carreras vinculadas a la economía fue clave para explicar este crecimiento. “Cada vez hay más mujeres que estudian finanzas y eso se traduce en más participación”, sostuvo, y explicó que ese proceso también modificó la dinámica dentro de las familias.
“Antes el hombre decidía en qué se invertía. Hoy son decisiones mucho más consensuadas”, señaló, y agregó que muchas veces la mujer cumple un rol de equilibrio frente a decisiones más arriesgadas. A esto se suma un contexto donde la educación financiera es cada vez más accesible, lo que permite que más personas se involucren en estas decisiones. “Cada vez más gente accede a conocimientos financieros y eso ayuda a que se tomen mejores decisiones”, afirmó.
Invertir con criterio
Al momento de dar consejos para invertir, García Zavalía volvió a una idea que atraviesa toda su mirada sobre las finanzas. “Seguir nuestro instinto, analizar y no buscar rentabilidades alocadas en el corto plazo”, recomendó, y explicó que la clave está en sostener decisiones informadas y pensar a largo plazo.
Ese enfoque, que muchas veces define el comportamiento femenino en las finanzas, aparece hoy como una ventaja en un contexto que exige prudencia, información y capacidad de adaptación. Porque, en definitiva, invertir no es sólo apostar, sino entender el momento y tomar decisiones con criterio