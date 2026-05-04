“Salir a buscar clientes”: la nueva obligación de las empresas para dejar atrás el estancamiento

Para García Zavalía, la Argentina atraviesa un momento de cambio profundo y las decisiones deben tomarse con velocidad. “Es un momento bisagra, con un cambio de paradigmas muy importante”, explicó. En este marco, los márgenes se reducen, la competencia aumenta y muchas empresas tienen que recuperar prácticas que habían quedado en segundo plano. “Desaprender esto de quedarnos quietos esperando que los negocios lleguen”, definió. Y fue más directa: “Ahora tenemos que salir a buscar a los clientes y ofrecerles nuestros productos”. Esto implica revisar costos, mejorar la gestión y asumir que el contexto puede modificarse de un momento a otro. Sin embargo, la especialista se mostró optimista sobre el potencial local. “Creo mucho en el talento argentino y en el talento de Tucumán”, afirmó, y destacó que muchas empresas cuentan con equipos preparados para adaptarse a este nuevo escenario.