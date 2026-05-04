“El liderazgo se ejerce desde el ejemplo”: la historia de Mercedes Paz entre el tenis y McDonald’s

Durante su participación en un nuevo capítulo de “Encuentros LA GACETA”, la empresaria - al frente de Arcos Dorados, firma que opera McDonald’s en Tucumán - volvió sobre esa idea que construyó a lo largo de los años. “Para mí el liderazgo se ejerce desde el ejemplo”, sostuvo, y dejó en claro que no se trata solo de lo que se dice, sino de cómo se actúa.