De la “trinchera” a las decisiones estratégicas: el camino de la mujer que lidera un sector clave en Naturgy Argentina

Ese primer paso marcó el inicio de su carrera y le sirvió para entender el negocio desde adentro. Cuando asumió el desafío de armar el servicio de call center de la distribuidora, supo que se trataba de mucho más que una tarea operativa: implicaba organizar equipos, responder a situaciones reales y entender qué pasaba del otro lado, con usuarios que necesitaban soluciones urgentes. “Fue un aprendizaje constante”, resumió durante la entrevista. Con el tiempo, su rol se amplió a todos los canales de atención, desde los presenciales hasta los digitales. Esa experiencia dejó una idea que sigue presente en su forma de trabajar. “Conocer la voz del cliente, la piel del cliente, te da otra mirada de cómo se pueden resolver los problemas”, sostuvo.