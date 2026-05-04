Las mujeres no necesitan probarse más, necesitan conocerse

Lo que Moira observa en las mujeres líderes —y lo ve en cada encuentro de Shift Shaktis, una iniciativa global de Brahma Kumaris dirigida a mujeres en posiciones de liderazgo— es siempre lo mismo. Son capaces, comprometidas, con una entrega que impresiona. Pero en ese afán de hacerlo todo, de estar en todos lados, muchas terminan perdiéndose en el camino. "No podemos dar lo que no tenemos", advirtió.